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05.05.2019 21:58
Рубрика: В мире

Дата преткновения

Верховная рада ставит избранному президенту Украины свои условия
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(7854)
Обсуждение даты инаугурации избранного президента Украины ожидаемо переросло в конфликт между Владимиром Зеленским и Верховной радой, опасающейся роспуска и оберегающей нынешний состав кабинета министров, назначенный правящей коалицией. В юридическом и фактическом существовании которой, впрочем, у нового главы государства и его юридических советников есть большие сомнения. По состоянию на сегодня Зеленский рассчитывает получить президентскую булаву 19 мая, а депутаты готовы принять его в качестве главы государства только 28 мая, по истечении теоретического срока роспуска нынешнего созыва.
Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов после встречи с главами фракций Рады. Фото: EPA Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов после встречи с главами фракций Рады. Фото: EPA
Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов после встречи с главами фракций Рады. Фото: EPA

Первый визит избранного президента в парламент состоялся в минувшую субботу. Верховная рада тут же дала понять Владимиру Зеленскому, что не в восторге от факта его избрания, будет чтить конституционный принцип разграничения властей и потому сама назначит дату президентской присяги. Юристы Зеленского, в свою очередь, указывают на то, что народные депутаты образца 2014 года слишком много на себя берут и представляют собой людей, имеющих поддержку со стороны населения на уровне статистической погрешности.

Фото: Петр Сивков/ТАСС
ЦИК Украины заявил о победе Зеленского

"Мы предложили нашу дату для инаугурации - 19 мая. Я пояснил, что нам нужно определиться с датой, потому что идут контакты с зарубежными гостями, которым тоже нужно понять свой график, потому что все хотят приехать к нам для празднования этого серьезного дня. Мы обсуждали разные даты, есть разные мнения у лидеров фракций, поэтому дату мы, наверное, сможем узнать только 14 мая на заседании Верховной рады. Ну, посмотрим", - заявил Зеленский украинским СМИ после весьма прохладного приема в Верховной раде. Например, от участия в беседе отказались главы фракций "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко", составляющих коалицию, - вместо себя они прислали доверенных депутатов. Также не явился на встречу Олег Ляшко, предложивший Зеленскому в случае надобности связываться с ним по телефону. Предварительная сорокаминутная аудиенция Зеленского со спикером Андреем Парубием началась, по словам местных СМИ, с просьбы прокомментировать высказанную ранее главой парламента мысль, что "Зеленский - это модернизированная версия Януковича". Удовлетворительного ответа Зеленский, судя по отсутствию публичной реакции Парубия, не получил. Красноречивые фотографии со встречи избранного главы государства и представителей законодательной власти свидетельствуют о непреодолимых противоречиях.

Суть обозначившегося конфликта проста: в период с 19 по 27 мая Зеленский в соответствии с конституцией может объявить о роспуске Верховной рады и назначить внеочередные выборы. После 27 мая - то есть за полгода до истечения полномочий нынешнего, восьмого, созыва - он этого сделать не сможет, и депутаты отбудут полную каденцию, вплоть до конца ноября. За эти полгода вступивший в должность после 27 мая президент Зеленский не сможет назначить новое правительство, в том числе и президентскую квоту - глав МИД, минобороны, Службы безопасности Украины и прочих. Одновременно поход на летние выборы - внеочередная кампания длится два месяца, по данным украинской социологии, не гарантирует членам нынешней коалиции, в особенности "Народному фронту", даже прохождение пятипроцентного барьера.

Рада тут же дала понять Зеленскому, что не в восторге от факта его избрания

Конфликт дат - 19 или 28 мая, таким образом, сводится к кадровым торгам, пребывающим за рамками взаимной неприязни между парламентом и "внесистемным" Зеленским. Сразу после инаугурации, при условии, что она состоится 19 мая, Зеленский может проводить ротацию правительства: имена минимум шести действующих министров, назначенных к увольнению, "команда Зеленского" уже назвала, но имена сменщиков, как и в целом верифицированный поименный список "команды Зеленского", пока остаются загадкой. В этом девятидневном промежутке парламент, находящийся под угрозой роспуска, вряд ли сможет ему отказать. После 28 мая, по мысли коалиции, Зеленский оказывается заложником депутатов вплоть до глубокой осени и будет вынужден работать с нынешними министрами.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
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