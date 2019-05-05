Власти Туниса раскрыли планы подготовки терактов в стране

Силы безопасности Туниса предотвратили готовящиеся теракты в период священного месяца Рамадан. Важные сведения о подготовке атак были получены от захваченного террориста Раеда Туати из группировки Окба ибн Нафаа, присягнувшей Аль-Каиде.

Операция по поиску других членов группировки продолжается, передает ТАСС.

В Тунисе режим чрезвычайного положения действует более трех лет целью предотвращения преступлений радикальных исламистов. В июне 2015 года на курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни сорока человек. Атаке подвергся также Национальный музей Бардо.

Борьба с боевиками стала серьезной проблемой для Туниса после революции 2011 года, свергнувшей президента Зина Абидина Бен Али.