Президенты России и США обсудили Украину, КНДР и Венесуэлу

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор - по инициативе Вашингтона. Разговор длился почти полтора часа, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей и подтвердили настрой на активизацию диалога в различных сферах, в том числе по вопросам стратегической стабильности.

Путин рассказал Трампу об основных итогах встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке, подчеркнув, что добросовестное выполнение Пхеньяном обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления. Оба президента отметили важность последовательного продвижения по пути денуклеаризации и достижения долгосрочной нормализации на Корейском полуострове.

"Затрагивалась обстановка на Украине в контексте недавних президентских выборов", - сообщили в Кремле. Путин подчеркнул, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей.

Главы государств также обменялись мнениями по ситуации вокруг Венесуэлы, и российский лидер сказал, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны, а вмешательство извне, попытки силовой смены власти подрывают перспективы политического урегулирования.

Было условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Путин и Трамп остались удовлетворены разговором. Беседа носила деловой и конструктивный характер, уточнили в Кремле. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов отметила, что лидеры также обсудили публикацию итогов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, возможность продления ДСНВ и возможность заключения "нового ядерного соглашения" между Россией, США и Китаем. "Разговор прошел в позитивном ключе", - заключила она.

До того Путин и Трамп говорили по телефону в марте прошлого года, уделив особое внимание проработке вопроса о возможной встрече. Лидеры провели полноценные переговоры в июле 2018 года в Финляндии, а потом в декабре того же года побеседовали на полях саммита "двадцатки" в Аргентине.

Сам Трамп высказался по итогам беседы в своем аккаунте в Twitter. "Был длинный и очень хороший разговор с президентом России Путиным", - написал он. Обсудили торговлю, Венесуэлу, Украину, Северную Корею, контроль ядерного вооружения и вымыслы о российском вмешательстве. "Очень продуктивный разговор!" - заключил он. "Еще до начала "охоты на ведьм" я говорил, что наладить хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми - это не плохо, а хорошо", - заметил президент США.

Американский лидер также рассказал журналистам подробности беседы с российским коллегой. "Он не намерен вмешиваться в дела Венесуэлы... только хочет увидеть что-то позитивное для Венесуэлы. Я чувствую то же самое", - пояснил он. Президенты обсудили доклад Мюллера, и, по словам Трампа, Путин сказал что-то вроде "гора родила мышь". Ведь никакого сговора не было.

Разговор Путина и Трампа длился почти полтора часа

Прокомментировал Трамп и состояние двусторонних отношений в экономике. "Мы собираемся много торговать с Россией", - заявил Трамп.