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06.05.2019 19:54
Рубрика: Общество

Полку прибыло

"Бессмертный полк" пройдет в 110 странах и в 500 городах мира
Текст: Артем Лощихин
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
Одна из особенностей народного шествия "Бессмертный полк"-2019 - растет число желающих присоединиться к акции народной Памяти.

По данным "Бессмертного полка России", если в прошлом году в Москве в шествии приняли участие 1,2 миллиона человек, то в этом ожидаются до 1,5 миллиона. В стране в 2018 годув ногу с "Бессмертным полком" шли 14 миллионов человек. В 2019 ожидается до 16 миллионов.

Фото: РИА Новости
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Накануне сайт "Бессмертного полка" запустил первый в стране сервис по реставрации старых фотографий. Технология компьютерного зрения обрабатывает архивные снимки, которые можно загрузить на сайт "Бессмертного полка" (moypolk.ru), распечатать для участия в шествии 9 мая, а также скачать и выложить их в социальных сетях, сохранить в семейном архиве или отправить электронной почтой по миру.

Кстати, растет число и иностранных участников полка. В 2019 году народное шествие "Бессмертный полк" пройдет в 110 странах и в 500 городах мира против 97 стран и 430 городов в 2018 году. Впервые шествие в 2019-м пройдет в Гонконге, Токио, в трех городах Сирии и в Кувейте. Точнее в Кувейте, в Аргентине, в США - в Нью-Йорке и Вашингтоне - "Бессмертный полк" уже прошел 4 и 5 мая. Это связано с тем, что 9 мая в этих странах рабочий день. На Манхэттене в нью-йоркском "Бессмертном полку" шли потомки советских и американских солдат, воевавших на фронтах Второй мировой войны. В этот же день "Бессмертный полк" шествовал в американских городах Цинциннати, Чарлстон и Санта-Барбара.

В двух странах - в Сирии и в Сербии новая тенденция: число местных жителей, то есть сирийцев и сербов, составляют более 60 процентов об общего числа участников шествия.

Акция

Бессмертный цех

Впервые в истории "Бессмертного полка" на Урале к колонне "фронтовиков" примкнет особое подразделение - родственники тружеников тыла. Девятого мая жители Нижнего Тагила по главным городским улицам пронесут портреты ветеранов, которые в годы Великой Отечественной ковали победу в производственных цехах.

Фото: РИА Новости
"Бессмертный полк" прошел в Нью-Йорке, Вашингтоне, Торонто и Гаване

Возглавит колонну легендарный танк Т-34. Ныне бронемашина - музейный экспонат, но ради великого дня выйдет за ворота завода. Как шутят механики, у "тридцатьчетверки" еще есть порох в пороховницах. Впервые железный "фронтовик" отправится на Парад Победы с теми, кто его создавал.

"Бессмертный цех", по сути, близнец "Бессмертного полка", уверены организаторы акции. В тылу в военные годы было немногим легче, чем на фронте: вместо плана наступления - план по выпуску продукции. У станков буквально жили, приходилось бороться с холодом, голодом и со сном... И не все герои труда дожили до Победы.

В музее "Уралвагонзавода" к нынешнему Дню Победы узнали о судьбах всех трудовых ветеранов военных лет, постарались отыскать родственников и пригласили на шествие. Портреты тех героических заводчан, у кого не удалось найти родственников, забытыми не останутся, их понесут в строю активисты молодежных организаций.

В годы войны в Нижний Тагил эвакуировали 13 предприятий, в том числе Харьковский паровозостроительный завод. Его конструкторы и разработали легендарный Т-34. Каждые 30 минут с конвейера сходил новый танк. За годы войны завод выпустил почти 26 тысяч бронированных машин.

Подготовила Светлана Добрынина, Свердловская область

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