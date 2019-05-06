Безопасность и комфорт туристических объектов оценят эксперты

Новости

Лавров: На встрече с Помпео речь шла о реальной политике 19:15
Выживший в горящем SU1492 рассказал о происходившем на борту 19:11
"Аэрофлот" уведомил пассажиров об отмене рейсов в Шереметьево 19:05
Порошенко сменил командующего украинскими войсками в Донбассе 18:55
В Китае обнаружили древнюю стелу с "учением о сердце" Ганьцюаня 18:40
Вышел трейлер хоррора "Солнцестояние" - от создателя "Реинкарнации" 18:35
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок 18:35
"Аэрофлот" выплатит компенсации пассажирам рейса SU1492 18:31
В Петербурге многодетную мать не разлучат с детьми из-за антисанитарии 18:31
В Петербурге открыли памятник Герою Советского Союза Алие Молдагуловой 18:28
Второй трейлер нового "Человека-паука" заспойлерил "Мстителей: Финал" 18:15
Новый Hyundai Creta сфотографировали в городском потоке 18:15
Российский парапланерист разбился в Турции 18:12
В центре Брюсселя неожиданно раскопали город X века 18:00
Страховщики начали принимать документы на выплаты пассажирам рейса SU1492 17:57
Под Петербургом заметили утку из Красной книги 17:40
Турция недовольна ажиотажем вокруг покупки Анкарой С-400 17:36
Одна из жертв Вайнштейна госпитализирована после попытки суицида 17:35
Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика 17:31
ООН: К 2050 году с Земли исчезнет до миллиона видов животных 17:30
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года 17:29
Корвет "Гремящий" вышел на заводские испытания в Финский залив 17:27
В Госдуме оценили идею "обезлюдить Донбасс" 17:25
У загадочных гигантских каменных голов нашли магнитную аномалию 17:24
Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 18:13
Рубрика: Экономика

Пляж дотянулся до звезд

Безопасность и комфорт туристических объектов оценят эксперты
Текст: Ольга Игнатова
Узнать о "звездности" пляжа, отеля или горнолыжной трассы теперь можно на сайте "классификация-туризм.рф", который ведет Минэкономразвития. Там размещен Единый перечень классифицированных объектов туристической индустрии. 6 мая он заработал в полную силу, до этого он действовал в пилотном режиме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для отелей с этого года классификация стала обязательной. Так, с 1 июля 2019 года эта норма начинает действовать для гостиниц, где номеров более 50, с 1 января 2020 года - с количеством номеров более 15, а с 1 января 2021 для всех остальных. Классификация горнолыжных трасс и пляжей пока добровольная. Тем не менее ее прошли свыше 150 трасс и пляжей.

Как отмечает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Наталья Зайцева, смысл любой классификации - обеспечить потребителей объективной информацией о состоянии объекта туристской индустрии, и за счет этого повысить его конкурентоспособность на внутреннем и международном рынке туризма. Если человек готов платить за отдых, он будет выбирать четырех- и пятизвездочные отели, в которых предполагается определенный уровень сервиса. Безусловно, отмечает эксперт, в каждой стране будут свои требования и понятия о сервисе, но общие принципы все-таки схожи: чем выше сервис, тем больше звезд.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
В Чебоксарах появится больше комфортабельных автобусов

В случае с горнолыжными трассами, помимо обустройства общей инфраструктуры и комфорта, оценивается еще и уровень безопасности. Для классификации собирается группа экспертов, которая оценивает отдельно каждый склон. Они внимательно изучают всю протяженность маршрута и анализируют объект. Существует несколько оценочных критериев.

Наиболее важными являются: градус наклона трассы, уровень рельефности, характеристика профиля. К существенным факторам при оценке относятся: качество нанесенной разметки, подъемные механизмы и их пропускная способность. Однозначный отказ в лицензии получают склоны, не имеющие отбойников и ограждений на опасных участках. Они необходимы для защиты спортсменов от вылета за пределы трассы.

​А вот "звезды" на пляже - это прежде всего гарантия комфортного отдыха. Например, повысить "звездность" пляжа может наличие асфальтированной дороги. Под синим флагом (свидетельство высшей категории) работают уже более 30 пляжей, в основном в Сочи, Анапе, Геленджике

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Песков прокомментировал отказ Китая от трехсторонней ядерной сделки
МАК приступил к расшифровке самописца разбившегося самолета
В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года