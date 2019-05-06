Безопасность и комфорт туристических объектов оценят эксперты

Узнать о "звездности" пляжа, отеля или горнолыжной трассы теперь можно на сайте "классификация-туризм.рф", который ведет Минэкономразвития. Там размещен Единый перечень классифицированных объектов туристической индустрии. 6 мая он заработал в полную силу, до этого он действовал в пилотном режиме.

Для отелей с этого года классификация стала обязательной. Так, с 1 июля 2019 года эта норма начинает действовать для гостиниц, где номеров более 50, с 1 января 2020 года - с количеством номеров более 15, а с 1 января 2021 для всех остальных. Классификация горнолыжных трасс и пляжей пока добровольная. Тем не менее ее прошли свыше 150 трасс и пляжей.

Как отмечает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Наталья Зайцева, смысл любой классификации - обеспечить потребителей объективной информацией о состоянии объекта туристской индустрии, и за счет этого повысить его конкурентоспособность на внутреннем и международном рынке туризма. Если человек готов платить за отдых, он будет выбирать четырех- и пятизвездочные отели, в которых предполагается определенный уровень сервиса. Безусловно, отмечает эксперт, в каждой стране будут свои требования и понятия о сервисе, но общие принципы все-таки схожи: чем выше сервис, тем больше звезд.

В случае с горнолыжными трассами, помимо обустройства общей инфраструктуры и комфорта, оценивается еще и уровень безопасности. Для классификации собирается группа экспертов, которая оценивает отдельно каждый склон. Они внимательно изучают всю протяженность маршрута и анализируют объект. Существует несколько оценочных критериев.

Наиболее важными являются: градус наклона трассы, уровень рельефности, характеристика профиля. К существенным факторам при оценке относятся: качество нанесенной разметки, подъемные механизмы и их пропускная способность. Однозначный отказ в лицензии получают склоны, не имеющие отбойников и ограждений на опасных участках. Они необходимы для защиты спортсменов от вылета за пределы трассы.

​А вот "звезды" на пляже - это прежде всего гарантия комфортного отдыха. Например, повысить "звездность" пляжа может наличие асфальтированной дороги. Под синим флагом (свидетельство высшей категории) работают уже более 30 пляжей, в основном в Сочи, Анапе, Геленджике