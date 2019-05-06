Частная охрана будет работать по единым жестким правилам

Росгвардия разработала типовой контракт на оказание услуг частной охраны. Он будет обязательным для всех частных охранных структур и предприятий, которые приглашают охрану.

Ни один бизнесмен не вправе иметь частную охранную организацию, входящую в структуру предприятия. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Зачем понадобился такой документ, причем - общий и обязательный для всех без исключения? Казалось бы, две коммерческие структуры совершают друг с другом сделку. Пусть сами по совету своих юристов составят тот договор, который их устроит. Главное, чтобы все было законно и вовремя платились налоги. Однако частная охрана, тем более с оружием, - не простая коммерция. Речь идет о безопасности людей и имущества.

Напомним, в стране около 200 тысяч частных охранников.

Мы уже не раз становились свидетелями трагедий, случившихся из-за безответственности, непрофессионализма, недальновидности либо халатности как самих охранников, так и руководителей организаций, их нанявших. Где-то охранник не умел пользоваться средствами пожаротушения или оказывать первую медицинскую помощь.

Где-то не были прописаны в инструкции его конкретные действия в экстремальной ситуации, да и сама ситуация почему-то в договоре не предусматривалась.

Случалось, что хозяин экономил не только на сигнальном и прочем оборудовании, но и на самих охранниках - нанимал работников с низшей, чем требовалось, квалификацией. А вместо, скажем, трех вооруженных постов выставлял один и безоружный.

И юридически все было вроде бы правильно - мол, так и указано в договоре, никто не виноват. Но люди гибли, здания горели. Тратились недели и месяцы, чтобы во всем многообразии договоров и взаимоотношений разобрались юристы, следователи, эксперты лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Было и такое, когда экономный хозяин магазина подряжал на охрану торгового зала кого-нибудь из своего персонала - стюарда, продавца- консультанта. Все равно ведь находится возле товара, пусть заодно и за порядком присмотрит. Это приводило к ненужным эксцессам, конфликтам, телесным повреждениям. Ведь непрофессионал не знает всех тонкостей охранной работы и неизбежно ошибется. Опять же, ставится под угрозу безопасность покупателей, обычных граждан.

В Санкт-Петербурге помнят нашумевшую историю, когда хамство так называемого охранника довело до инфаркта и смерти пожилую блокадницу, которую обвинили в краже продуктов. Проведенная проверка выяснила, что произошел как раз тот самый случай - имущество магазина рьяно защищал человек, не имевший удостоверения и лицензии охранника.

Типовой контракт все эти нюансы учел. Прописаны не только права и обязанности сторон, но и сроки, по которым должны быть представлены схемы охраны объекта, выполнены работы по монтажу необходимой аппаратуры, периодичность отчета, сроки оплаты и даже порядок переписки друг с другом.

Кстати, о правах и взаимных обязанностях. Документ составлен так, что гарантированно защищает и исполнителя, и заказчика. Изложен порядок предъявления претензий и даже разъяснено, как начислять пени и штрафы. Оказывается, ежедневная пеня - одна трехсотая часть от общей суммы заказа. Но в целом вся величина штрафа не должна превышать все той же суммы контракта.

Проект типового контракта предполагает и другие, так сказать, моменты "недопонимания", которые могут закончиться и стрельбой, учитывая статус конфликтующих сторон.

Для мирного разрешения таких возможных конфликтов выбраны несколько реперных точек. Например, вполне может возникнуть ситуация, когда кто-то из сторон может завысить или занизить стоимость оказываемой услуги по охране или по установке охранного оборудования. Да, такое возможно, тем более в условиях раночных отношений. Но происходить это должно цивилизованно и с обоюдного согласия. Вот только как достичь этого согласия, тем более - цивилизованно?

В проекте типового контракта нашли формулу - повышение или понижение не должно превышать 10 процентов от прежде согласованной суммы. И не важно, какой была эта сумма. Больше или меньше никто не вправе требовать. Разумеется, такой, строго ограниченный люфт очень удобно рассматривать в суде - почти сразу понятно, кто прав. Поэтому наверняка подобные споры будут мирно разрешаться в досудебном порядке, а то и вовсе до этих разбирательств дело не дойдет.

Еще одна ситуация, которую заранее стремится предотвратить типовой контракт, - невыполнение обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы. Такое бывает - наводнение, горная лавина, или, скажем, землетрясение уничтожило охраняемый объект. Но хозяин, тем не менее, предъявляет претензии к охране - не уберегли. Тем более, что в договоре такая ситуация не предусматривалась, а значит, объект должны были сохранить в любой ситуации. Были случаи, когда суд принимал сторону именно потерявших свое имущество заказчиков. И охранникам приходилось платить неустойку за то, что не предусмотрели катастрофу. Теперь же в типовом контракте четко прописано, что за обстоятельств непредолимой силы охрана ответсвенности не несет.

И это - не простая бюрократия. Теперь проверяющий из Росгвардии, контролирующей действия частных охранных структур, сумеет быстро выяснить эффективность, законность и безопасность каждой такой организации. Достаточно посмотреть, как выполняются пункты типового контракта и потребовать устранения недостатков.

Есть и отдельная статья - "Антикоррупционная оговорка". Она любопытна тем, что открыто предостерегает обе стороны от взяток и других коррупционных предложений. И в случае поступления таких предложений требует немедленно сообщать в компетентные органы.

За что же могут в такой деликатной сфере предлагаться взятки? Самое невинное - отмыв денег и уход от налогов. Схема проста и давно известна: за оказание услуг реально предлагается одна сумма, а в официальном договоре прописывается другая, гораздо меньшая. Вот с нее налоги и платят.

Но в случае с частной охраной все бывает сложнее и опаснее. По законодательству бизнесмен - хоть хозяин ларька с мороженым, хоть президент банка - не может иметь свой ЧОП, входящий в структуру возглавляемой им фирмы. То есть распоряжаться личной и при этом на законных основаниях вооруженной армией уже нельзя.

Частная охрана - абсолютно независимая организация, оказывающая услуги строго по контракту. Который теперь будет типовым. А в контракте, как того требует законодательство, предусмотрены только охранные функции. Но как заманчиво иметь под рукой собственных боевиков, способных, к примеру, проучить конкурентов или "отжать" чужой бизнес, совершив рейдерский силовой захват? Не секрет, что многие авторитетные предприниматели с ностальгией вспоминают пресловутые 90-е. И вполне может прозвучать заманчивое предложение чуть-чуть расширить свои функции за отдельное вознаграждение. Причем предложить это может и заказчик охранных услуг, и руководитель охранной организации.

Контракт на услуги частной охраны жестко оговаривает все требования как к самим охранникам, так и к тем, кто их нанимает

Более того, кто-то из договаривающихся сторон может попросить "не заметить" в действиях друг друга что-то незаконное. Например, транспортировку, хранение, изготовление контрафактных или контрабандных товаров, наркотиков, оружия. Может быть, укрывательство незаконных мигрантов, даже торговля людьми.

Вот чтобы не было такого соблазна, в договор и введена отдельная антикоррупционная статья.

Проект документа опубликован для общественной экспертизы. После одобрения текст будет утвержден приказом директора Росгвардии.