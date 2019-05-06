Что не пропустить по ТВ на неделе с 6 по 12 мая

Телеканалы подготовили большую программу ко Дню Победы - об этих фильмах и передачах можно прочитать отдельно. А здесь расскажем, на что еще стоит обратить внимание в ближайшие дни.

О бедной Татьяне замолвите слово

На канале "Россия 1" с 6 мая в рубрике "Русская серия в 21:00" состоится премьера сериала "Никогда не говори "Никогда".

Судя по названию, можно провести аналогии с фильмом "Всегда говори "Всегда", но это совсем другая история. Новый сериал - мелодрама по жанру - не является биографией Татьяны Булановой, все события и персонажи вымышленные, однако аналогии с популярной певицей неизбежны. Тем более, что в картине прозвучат самые известные композиции, сделавшие Буланову известной на всю страну: "Никогда не говори "никогда", "Не плачь", "Ясный мой свет", "Колыбельная", "Простая девочка", "Старшая сестра", "Как жаль", "Не бойтесь любви", "Мой сон", "Вот такие дела", "Скрипач", "Мой ненаглядный", "Кем ты стал", "Любимые цветы" и многие другие.

"Нельзя сказать, что я стала прототипом главной героини. Эта картина - не моя биография в полной мере. Скорее сочинение на тему коллизий моей личной и творческой жизни. Главную героиню будут звать немного иначе, но узнаваемо, как и остальных действующих лиц. Этот фильм про эпоху 90-х, когда появились многие звезды. Там будут знаменитые песни того времени и много моих. Очень интересная получилась работа, я словно заново переживаю какие-то вещи", - делится впечатлениями от картины Татьяна Буланова.

В ролях: Дарья Щербакова, Евгения Малахова, Иван Жидков, Анатолий Руденко, Антон Филипенко, Илья Ермолов, Яков Шамшин, Сергей Кошонин и другие.

Виктор Павлов: "Птица поет один раз"

Новый документальный фильм "Виктор Павлов. Голубиная душа" покажут на канале "ТВ Центр" 11 мая в 10:35. В 1968 году режиссер Евгений Ташков приступил к съемкам сериала "Адъютант его превосходительства". Обаятельного Павлова он утвердил на роль красноармейца Сиротина. Но Виктору хотелось сыграть бандита Мирона Осадчего. Попробовался и слету копнул так глубоко, что неожиданно нашел в этом герое что-то человеческое... И в его исполнении убийца вызывал даже сочувствие! А ведь с этой ролью Павлова связана и его самая большая творческая обида. Какая? Об этом в фильме вспомнит Юрий Соломин… А тогда Виктор Павлов для себя твердо решил, что отныне специально будет выбирать отрицательные роли, но играть их так, чтобы зрители сопереживали именно ему.

Особенность дарования Павлова оценила вся страна, когда на экраны вышел фильм "Место встречи изменить нельзя", где Виктор снова играл бандита. В жизни характер у Павлова был сложный. Лучше, чем люди, его понимали птицы - с ними он отдыхал душой. В народе про таких говорят: голубиная душа. Не слишком приметная внешность, не главные роли, но при этом огромная фильмография, участие в культовых картинах советского времени: "Здравствуй и прощай", "Уходя-уходи".

Виктор Павлов был уникален во всем - и в своем уходе тоже. Однажды он объяснил жене все свои поступки одной фразой: "Птица поет один раз"... В фильме участвуют: жена актера Татьяна Говорова, Юрий Соломин, Борис Клюев, Виктор Мережко, Игорь Скляр, Александр Пашутин, Владимир Конкин, Сергей Гармаш, Валерий Баринов, Евгения Глушенко, Валерий Гаркалин, Евгений Герасимов, Станислав Дужников.

Андрей Норкин расширяет горизонты

Премьера программы "Андрей Норкин. Другой формат" - на канале НТВ. Норкин вернулся в эфир не только в качестве ведущего программы "Место встречи" - совсем скоро зрители канала увидят его в совершенно новом амплуа. В программе "Другой формат" Андрей поделится, как он сам говорит, "тем, что мне кажется смешным".

Телезрителей ждут любимые стихи ведущего, пародии, байки, миниатюры, рассказы, а также песни самых разных авторов. В часовом концерте прозвучат известные песни из кинофильмов - "Женюсь" из "Соломенной шляпки" и "Романс о Петербурге" из "Достояния республики"; миниатюра "Что теперь продают в магазинах" - пример любимого Андреем абсурдистского юмора Хармса, хит петербуржского интернета "Срезают лазером сосули" (стихи П.Шапчица), рассказы "Тетя Мина - всемирная сваха" (автор Аркадий Хайт) и "Повязка" Григория Горина и многое другое - и все это в исполнении Андрея Норкина.

Пасхальный фестиваль в Год театра

12 мая в 22:30 в эфире телеканала "Россия К" - XVIII Московский Пасхальный фестиваль. Фестиваль проходит с 27 апреля по 12 мая.

Созданный в 2002 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства Москвы, он сразу завоевал любовь публики. За 17 лет существования Фестиваля в нем приняли участие несколько тысяч исполнителей со всего мира, среди которых и артисты мировой величины, и молодые таланты.

Музыкальная программа фестиваля весьма разнообразна: от концертов камерной и симфонической музыки - до храмового песнопения и колокольных звонов. А благотворительное, образовательное и просветительское направления форума сделали его мировым явлением. В Год театра Московский Пасхальный фестиваль своей обширной географией - Казань, Пермь, Екатеринбург, Омск, Кемерово, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Нижний Новгород, Воронеж, Рязань, Смоленск - и насыщенными программами вновь подтверждает высочайший статус музыкального события мирового уровня. Кроме того, 18-й сезон сохраняет традицию посвящения фестиваля юбилеям композиторов и проходит под знаком 175-летия Н.Римского-Корсакова и 180-летия М.Мусоргского, чьи сочинения будут звучать на разных концертных площадках в Москве и в регионах страны.

Миры Мунка и Кусамы

Телеканал "Россия К" приготовил для своих зрителей два документальных фильма об удивительных художниках XX и XXI веков - Эдварде Мунке и Яеи Кусаме.

10 мая в 22:30 - норвежский документальный фильм "Пусть Крик будет услышан. Эдвард Мунк". Один из основоположников экспрессионизма, при жизни художник много раз был отвергнут, принят и снова отвергнут и на родине, и в мире. Мунк писал, как жил - ярко, болезненно, пронзительно. Фильм "Пусть Крик будет услышан. Эдвард Мунк" представляет собой авторское высказывание на тему природы творчества Эдварда Мунка, глубинных мотивов и сюжетов, порожденных тонким внутренним миром художника. В фильме - ответы на вечные вопросы: что есть смысл творения, какова ценность искусства в наш век консюмеризма и цинизма, какое послание несет в себе живопись Мунка и почему отзывается в душе современного зрителя. Напомним, что в настоящее время выставка Мунка проходит в Третьяковской галерее.

11 мая в 22:50 покажут американский документальный фильм "Кусама. Бесконечные миры" (18+). История современной художницы из Японии Яеи Кусамы, которая много лет шла к мировому признанию, борясь с консервативным обществом, расовыми предрассудками, сексизмом и своими психическими расстройствами. Изображения, покрытые рисунками в горошек, стали ее визитной карточкой. Сегодня работы Кусамы - самые продаваемые в мире среди работ ныне живущих женщин-художниц. Вот уже больше шестидесяти лет она создает свои произведения, а ее инсталляции "Бесконечные зеркальные комнаты" посетило рекордное количество человек по всему миру.

Незабываемый Владимир Этуш

К 97-летию со дня рождения Владимира Этуша телеканал "Россия К" подготовил специальную программу. О блестящем актере и театральном педагоге в фильме из цикла "Острова" (6 мая в 22:45, повтор 10 мая в 11:50) расскажут его друзья, ученики и коллеги: Людмила Максакова, Ольга Тумайкина, Ольга Дубровская, Владимир Иванов, Павел Любимцев, а также его дочь Раиса Этуш. В фильме прозвучат страницы из книги воспоминаний Владимира Этуша "И я там был". 10 мая зрители увидят полюбившиеся художественные фильмы "Приключения Буратино" режиссера Леонида Нечаева (10 мая в 9:00) и "Стюардесса" режиссеров Валерия Ускова и Владимира Краснопольского (10 мая в 11:15, повтор 10 мая в 00:45).

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Телепремьера художественного фильма "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури" - на Первом канале 10 мая в 23:00. Мать-одиночка Милдред Хейз вступает в противоборство с полицией родного города, считая, что "служители закона" не особо стараются раскрыть убийство ее дочери-подростка Анжелы, произошеднее семь месяцев назад. Для этого она арендует три рекламных билборда, расположенных на подъезде к городу, и вывешивает там плакаты с краткими надписями, напоминающими о страшном преступлении и бездействии шерифа Билла Уиллоуби... Картина - обладательница двух премий "Оскар", четырех "Золотых глобусов". Главную роль в ней сыграла актриса Фрэнсис Макдорманд. Режиссер и автор сценария: Мартин МакДонах. Также снимались: Сэм Рокуэлл, Вуди Харрельсон, Лукас Хеджес, Калеб Лэндри Джонс, Эбби Корниш, Питер Динклэйдж и другие.