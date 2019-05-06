Что покажут на ТВ ко Дню Победы

Фильмы "Т-34", "Двадцать восемь панфиловцев", "Спасти Ленинград" и "Дед" покажут российские телеканалы к Дню Победы. Кроме того, в программе запланирована документальная картина о том, как снималось военное кино. Не обойдется и без трансляции парада и концертов

Парад на Красной площади

Первый канал 9 мая уже не в первый раз запускает праздничный канал "День Победы" (с 05:10 до 10:00 и в 14:05).

Начиная с раннего утра, ведущие будут вести прямые трансляции из городов-героев. Передвижные студии установят на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, на Мамаевом кургане в Волгограде, у памятника Нахимову в Севастополе, в Москве на Поклонной горе и на Красной площади. Известные артисты поздравят ветеранов из студии в Останкино. Спецрепортажи расскажут о новинках военной техники, подготовленной к Параду, о местах сражений и о доблестных победителях.

В 10:00 в эфире канала - трансляция торжественного Парада, посвященного Дню Победы. В 15:00 - также прямой эфир - Бессмертный полк. В память о тех, кто погиб, и о тех, кто вернулся с войны, дети, внуки и правнуки военного поколения пройдут по главной улице Москвы и пронесут транспаранты с фотопортретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Вахта памяти

Телеканал "Победа", входящий в "Цифровое Телесемейство" Первого канала, представит 9 мая специальный проект - "Вечный огонь. Прямая трансляция из Александровского сада".

Сразу после парада на Красной площади, приуроченного ко Дню Победы, канал покажет, что происходит у Могилы Неизвестного солдата, на Аллее Городов-героев. Вахта памяти объединит зрителей телеканала "Победа" с первыми лицами страны, представителями других государств и ветеранами, которые придут почтить память героев Великой Отечественной войны. В течение всего дня в режиме реального времени телеканал "Победа" будет вести трансляцию от стен Кремля из Александровского сада.

За что боролись?

Ко Дню Победы на НТВ - премьера фильма Владимира Чернышева "Второй фронт. Братья по памяти" из цикла "НТВ-Видение". Эфир - 10 мая, в 23:30.

Это несколько историй о семьях ветеранов Второй мировой войны, живущих на Западе и трепетно хранящих память о своих предках, сражавшихся с нацизмом. Но это не просто семейные хроники, а попытка понять, за какую Европу и какой мир боролись их отцы и деды вместе с советскими солдатами, и куда этот мир пришел спустя почти 75 лет. Сбылись ли надежды воевавших? Какие разочарования настигли их потомков в отношениях с бывшими союзниками во Второй мировой войне? Насколько современный мир близок к войне? Неужели и в политике выросло целое поколение, воспринимающее войну, лишь как компьютерную "стрелялку" с запасом жизней и уровней?

На примере личных историй и рассказов детей и внуков ветеранов Второй мировой авторы фильма рассуждают о памяти и беспамятстве, о трансформации понятий мира и войны, о том, способны ли мы гармонично существовать в мире, полном новых вызовов. Своими воспоминаниями и размышлениями поделятся: сын канадского ветерана, воевавшего в Италии и Германии - Нил Уитерс, внук американского фронтовика, участника встречи на Эльбе - Натан Хант, сын пилота из полка "Нормандия-Неман" - маркиз Шарль де Сен-Фалль, а также Саймон Грин, отец которого был британским разведчиком, а мать служила на подводной лодке.

И танки наши быстры!

Громкая телепремьера канала "Россия 1" - художественный фильм "Т-34"(10 мая в 21:30).

Время действия - 1941-й год. Вчерашний курсант Ивушкин вступает в неравный бой против танкового аса Ягера. Мало кто верит, что у него есть шанс в одиночку разбить дюжину немецких танков...Второй встречи Ивушкина и Ягера могло не быть, но судьба на войне умеет удивлять. 1944-й год, танковый полигон Ордруф. Пленный Ивушкин задумывает дерзкий побег. На легендарной "тридцатьчетверке" он бросает вызов Ягеру и его "пантерам"...

Режиссер: Алексей Сидоров. В ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян и другие.

Баржа спасения

Праздничная кинопремьера НТВ - впервые на телевидении покажут фильм "Спасти Ленинград"...

Сентябрь 1941 года. Юные влюбленные Костя и Настя волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда на противоположную сторону Ладоги. Баржа была сильно изношена и не предназначена для перевозки людей, но выбора не оставалось - пассажирский флот был отрезан от Ладоги, а эвакуировать предстояло более двух миллионов людей. Ночью судно попадает в шторм и терпит крушение, а вместо спасателей на месте катастрофы первыми появляются немецкие самолеты. Эта история основана на реальных событиях и повествует о трагедии на барже, произошедшей в ночь с 16-е на 17-е сентября 1941 года на Ладожском озере, которая положила начало великой "Дороге Жизни".

В ролях: Андрей Миронов-Удалов, Мария Мельникова, ГелаМесхи, Анастасия Мельникова, Валерий Дегтярь, Марина Комарова, Виталий Кищенко, Алексей Шевченков, Борис Щербаков, Инга Оболдина, Вадим Андреев, Есения Раевская, Сергей Жарков, Иван Лырчиков и другие.

За нами - Москва!

Премьера военной драмы "Двадцать восемь панфиловцев" - на НТВ.

Осень 1941 года. Немецкие войска идут на Москву. Небольшой поселок Дубосеково - последнее препятствие в схватке за столицу. Бойцы четвертой роты стрелкового полка - панфиловцы - готовятся к бою. Штаб получает сообщение от полевых разведчиков о том, насколько хорошо подготовлен противник. Командир батальона Решетников отдает приказ сдерживать немцев до тех пор, пока на помощь не прибудут резервный войска. Но в противовес трем немецким полкам выступают всего три красногвардейские роты...

В ролях: Антон Кузнецов, Азиз Бейшеналиев, Дмитрий Сутырин, Андрей Шальопа, Сергей Яценюк, Алексей Лонгин, Алексей Морозов, Сергей Агафонов, Яков Кучеревский, Александр Устюгов и другие.

Дед - за внука

Народный артист России Станислав Любшин - в драме "Дед", которую в дни праздников покажет канал НТВ.

Андрей Петрович Львов, ветеран Великой Отечественной войны, всегда жил честно. По такому же принципу он воспитал свою дочь и внучку, а потом и правнука Андрюшу. Да воспитал так, что Львов-младший, отправившись служить в армию, не смог смириться с произволом злобного капитана Ефремова. Напившись, капитан застрелил парня, а официальной версией убийства стало неосторожное обращение с оружием. Спустя полгода старик узнал правду от демобилизованного сослуживца правнука. Дед взял свой наградной пистолет и отправился в гарнизонный городок, чтобы восстановить справедливость.

В фильме также снимались Ирина Линдт, Дмитрий Суржиков, Игорь Черневич, Александр Пашутин, Иван Безбородов, Алексей Кирсанов и другие.

Правда разведчика Богомолова

Новый художественный фильм "Прыжок богомола" - на канале "Россия 1".

1942 год. Управление особых отделов НКВД начинает операцию по выявлению агентов, заброшенных на советскую территорию из разведцентра Абвера. По заданию командования офицер НКВД разведчик Константин Богомолов (Павел Чинарев) под маской уголовника поступает в разведцентр и становится там лучшим курсантом. Постоянные проверки и провокации зачастую ставят Богомолова на грань провала. И вот, когда успех уже близок, и личные дела шпионов уже почти в руках, гитлеровцы забрасывают Богомолова, уже как своего агента, на советскую территорию. Руководство НКДВ считает, что Богомолов перевербован, и арестовывает и разведчика, и его командира - майора НКВД Маркелова. В последний момент Богомолов бежит. Теперь он в одиночку должен выполнить задание и тем самым рассказать правду о себе и командире…

В фильме также снимались - Татьяна Лялина, Сергей Степанченко, Александра Никифорова, Виктор Супрун, Анатолий Лобоцкий и другие.

Бои за кадром

Накануне Дня Победы зрителей канала "ТВ Центр" ждет новый документальный фильм "Война в кадре и за кадром", который расскажет о том, почему авторам самых известных и любимых картин о Великой Отечественной войне часто приходилось вести горячие бои за свои детища. Премьера - 8 мая, в 22:30.

Самые известные и любимые фильмы о Великой Отечественной войне были сняты вопреки обстоятельствам и сопротивлению функционеров. Цензоры не щадили даже самых известных и опытных режиссеров. И часто авторам будущих шедевров приходилось не только воссоздавать войну на экране, но и за кадром вести горячие бои, чтобы отстоять свои картины. История создания фильмов "Они сражались за Родину", "В бой идут одни старики", "Освобождение", "А зори здесь тихие...", "Восхождение", "Иди и смотри".

Участники фильма: Лариса Голубкина, Зинаида Кириенко, Лариса Лужина, Николай Губенко, Лидия Федосеева-Шукшина, Эммануил Виторган, Владимир Конкин, Виктор Мережко, Рустам Сагдуллаев, Юозас Будрайтис, Елена Драпеко, Ольга Остроумова, Андрей Мартынов, Борис Плотников, Владимир Гостюхин, Людмила Полякова, Алексей Кравченко.

Военные песни

Праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. "Будем жить!" 9 мая в 23:40 на Первом канале.

В Государственном Кремлевском дворце прозвучат самые известные и любимые песни о войне: "На безымянной высоте", "От героев былых времен", "Сыновья уходят в бой", "Темная ночь", "На братских могилах", "Песня фронтовых корреспондентов", "День Победы" и многие другие.

В концерте принимают участие Василий Лановой, Пелагея, Дмитрий Дюжев, Александр Розенбаум, Ольга Кормухина, Валерия, Александр буйнов, Григорий Лепс, Юрий Антонов, Сергей Шакуров, Тамара Гвердцители, Александр Малинин, Ирина Аллегрова, Лев Лещенко и другие. Ведущие концерта - народный артист России Александр Пашутин и заслуженный артист России Александр Носик.

Леонид Якубович: родился в 45-м

Специальный выпуск программы "Мой герой" посвящен Дню Победы. Гостем Татьяны Устиновой станет телеведущий Леонид Якубович, и говорить они будут о войне, о ветеранах, об отце Леонида Аркадьевича, который прошел Великую Отечественную, и обо всех тех, кто нас защищал и защищает. Эфир - 7 мая, в 13:40.

Леонид Якубович родился в 1945 году и Великую Отечественную войну не видел. Но его отец Аркадий Соломонович ее прошел. Да и сам Леонид Аркадьевич бывал в горячих точках - в Чечне, Косово - и знает, что такое война современная. "Я преклоняюсь перед людьми, которых там видел. Я думаю, героизм - это такая временная вспышка, так сложились обстоятельства. А вот мужество - это героизм, растянутый во времени...Я родился в 1945 году и очень хорошо помню, как - на плечах у папы или за руку - мы каждый год 9 мая приходили к Большому театру с табличкой "108-я стрелковая дивизия". И никого не находили… Мне уже было лет 14, когда мы с отцом ехали в метро на эскалаторе, и неожиданно какой-то человек закричал. Все заволновались, а он стал лезть к нам через эскалаторы. Это был папин однополчанин. И тогда выяснилось, что всю жизнь они встречаются не 9 мая, а 8-го, и не около Большого театра, а в скверике у Кремлевской стены… Такое ощущение, что это было вчера. …Отец почти ничего не рассказывал о войне. И он совершенно не мог смотреть военные фильмы - у него начинались трястись плечи. Мать подходила: "Аркадий, Аркадий...", наливала ему рюмку водки… Для него это был что-то невероятное... 9 мая я наливаю рюмочку, беру папину фотографию, ставлю стакан, хлеб и сижу, вспоминаю, где я был. Ребят вспоминаю из группы "Альфа", контрразведчиков, с кем я встречался, замечательного генерала, который подарил мне бронетранспортер..." Это лишь фрагменты из рассказов Леонида Якубовича, которые прозвучат в программе.

День рождения Булата Окуджавы

9 мая исполняется 95 лет со дня рождения Булата Окуджавы. Премьера Первого канала - документальный фильм "Булат Окуджава. "Надежды маленький оркестрик…" (10 мая в 10:15).

Булат Окуджава - человек, в судьбе которого отразился весь ХХ век - строительство коммунизма, репрессии, Отечественная война, оттепель, развал СССР и рождение новой России в 90-е. Он родился в семье коммунистов, но в 13 лет оказался сиротой и сыном врагов народа. В 1937 году расстреляли отца и брата отца, позже - сестру отца. А в 1938-м арестовали и сослали в лагерь мать. И хотя через 9 лет она вернулась, такая потеря очень сильно отразилась потом на семейной жизни мальчика.

Первой его избранницей стала однокурсница по Тбилисскому университету Галина Смольянинова. То, что Булат запел - ее заслуга. Галина отличалась хорошим слухом и голосом. Она полностью посвятила себя мужу. В этом браке родился первый сын Игорь. Галина всегда была рядом, но… на одном из творческих вечеров Окуджава встретил Ольгу Арцимович. Влюбился и ушел из семьи. В фильме Ольга Окуджава расскажет о Галине и о старшем сыне Игоре. Также в фильме принимают участие: Юрий Рост, Зоя Богуславская, Юлий Ким, Михаил Федотов, Павел Гусев, Борис Гребенщиков, Диана Арбенина, Елена Камбурова, Владимир Дашкевич, Иосиф Райхельгауз и другие.

"Допинг" Третьего рейха

Фильм-расследование "Наркотики Третьего рейха" на Первом канале 6 мая в 00:30.

Полуразрушенный корпус в пригороде Берлина - все, что осталось от наркотической кухни Третьего рейха - фабрики Теммлер-Верке. Здесь выпускались миллионы наркотических пилюль первитина - самого востребованного наркотика гитлеровской Германии. Отсюда он начал победное завоевание всей страны. Вермахт стал первой армией в мире, которая в массовом порядке подсела на синтетический наркотик - первитин. Этот чудо-стимулятор, который прогонял сон, заглушал голод и вызывал эйфорию, употребляли во всех родах войск от рядового до генерала.

17 апреля 1940 года увидел свет документ, не имеющий аналогов в мировой военной истории. "Распоряжение относительно стимуляторов", подписанное Главнокомандующим сухопутными войсками Браухичем. Оно включало наркотик первитин в списки санитарного снабжения армии. Позднее препарат испытывали на заключенных лагеря Заксенхаузен. В фильме расскажут о засекреченных испытаниях "чудо-наркотика" в специальных командах, члены которых принимали его по определенным схемам. А также - о том, как пациента №1 - Гитлера - "подсадил" на наркотические коктейли его личный врач Морелль. Инъекции заменяли фюреру мясо, алкоголь и давали необыкновенный прилив энергии и обострение чувств...

Помним все!

Ко дню Великой Победы в эфире телеканала "Россия К" - большая программа: художественные и документальные фильмы, концерты, поэзия и проза, музыкальные телепередачи.

В рубрике "ХХ ВЕК" - программы "Олег Табаков в моноспектакле "Василий Теркин" (6 мая, 11:10, повтор 23:50) - часть 1-я; 7 мая, 11:10 (повтор 23:50) - часть 2-я; "Весна Победы" и "Песни войны. Людмила Гурченко" (8 мая, 11:10, повтор 23:50).

Документальный сериал "Память" режиссера Евгения Безбородова: 6 мая (21:35) - фильм "Они воевали за Францию". В 2005 году на парижском кладбище Пер-Лашез появился памятник макизарам - советским участникам Французского сопротивления. Его открытию предшествовал долгий путь...

В Болгарии многие памятники, поставленные в социалистические времена, разрушаются и ветшают. На примере памятника Советско-Болгарской дружбы в городе Варна автор рассказывает об отношении к этому самих болгар. Фильм "Забыть свое прошлое" - 7 мая (21:35).

Документальные фильмы - "Жизнь в треугольном конверте" (7 мая, 22:45, повтор 9 мая, 8:40), "Солдат из Ивановки" (8 мая, 22:45, повтор 9 мая, 13:45), "Чистая победа. Битва за Севастополь" (9 мая, 11:20), "Витязи". Тайны крымских партизан" (12 мая, 17:55) продолжают праздничную программу канала. Художественные фильмы, посвященные Великой Отечественной, в эфире - 9 мая. "Малахов курган" (10:00), "На всю оставшуюся жизнь..." (14:25); "Поезд идет на Восток" (9 мая, 0:00, повтор 11 мая, 14:40).

Поэзия и проза военных лет - в следующих программах: Сергей Шакуров в проекте "Русский характер" (9 мая, 12:05), авторский проект Вениамина Смехова - "Алексей Фатьянов - поэт войны и мира" (10 мая, 16:05), Константин Райкин читает Давида Самойлова (11 мая, 16:05).

Музыкальные программы на канале к празднику таковы: "Песни военных лет" Иосиф Кобзон, Валерий Халилов и Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Концерт в БЗК. Запись 2016 года) (9 мая, 22:35), "Романтика романса" ("Случайный вальс" - песни военных и послевоенных лет) (12 мая, 18:35).

9 мая, в День Победы, в Москве, на Поклонной горе по традиции пройдет общедоступная акция Пасхального Фестиваля - концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, который ежегодно собирает около 300 тысяч слушателей, а 12 мая на сцене концертного зала "Зарядье" состоится закрытие Фестиваля. Трансляции обоих мероприятий - в эфире канала "Россия К".