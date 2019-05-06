ЦИК Казахстана завершила регистрацию кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Казахстана досрочно завершила регистрацию кандидатов в президенты. За высший пост в стране на выборах, которые состоятся 9 июня, поборются семь человек.

Это временно исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, писатель Садыбек Тугел, председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов, депутат от партии "Ак жол" (Светлый путь) Дания Еспаева, глава казахстанского национального аграрного научно-образовательного центра Толеутай Рахимбеков, депутат от Коммунистической народной партией Казахстана Жамбыл Ахметбеков и журналист Амиржан Косанов, выдвинутый национал-патриотическим движением Казахстана "Улт тагдыры" (Судьба нации).

Согласно законодательству, для успешной регистрации кандидаты должны были собрать подписи не менее чем 1 процента избирателей (118,1 тысяча при населении в 11,8 миллиона человек, имеющих право голоса). Также они должны иметь гражданство республики по рождению, быть старше 40 лет, свободно владеть государственным языком, проживать на территории Казахстана последние пятнадцать лет, иметь высшее образование и опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях.

Два кандидата, подавшие документы на регистрацию, не прошли "отбор": один сам снял свою кандидатуру, другой провалил языковой экзамен.