Диспансеризацию теперь можно проходить каждый год

Сегодня, шестого мая, вступает в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ.

Если раньше диспансеризация проводилась раз в три года, то теперь такая периодичность будет сохранена только для молодых людей 18-39 лет. Те, кто старше 40 лет, смогут проходить ее ежегодно.

Еще одно из новшеств - людям старше 40 лет будут проводить скрининги, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.

Тех, кто моложе, терапевт будет осматривать, чтобы определить, есть ли у человека визуальные или иные локализации онкологических заболеваний. В том числе будут осматриваться кожные покровы слизистые губ и ротовой полости, проводиться пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов.

Также у людей будут брать общий анализ крови, в том числе смотреть гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, измерять внутриглазное давление и проводить другие медицинские манипуляции.

Как и раньше диспансеризация будет бесплатной и добровольной.