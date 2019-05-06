Для спортсменов, тренеров и врачей вводятся штрафы за употребление допинга

Наказание за допинг в КоАП было и раньше, но только для тренеров и медработников, и только в виде дисквалификации. Фото: РИА Новости

Штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей предусмотрены за "умышленное использование или попытку использования запрещенных субстанций или методов".

Еще более серьезные санкции - штраф в размере от 40 до 80 тысяч рублей - положены за распространение запрещенных субстанций. В законе оговаривается, что штраф будет грозить, если такое правонарушение не подпадает под действие Уголовного кодекса РФ. Употребление ряда препаратов, относящихся к допингу, в настоящее время подпадает под статью 234 Уголовного кодекса РФ.

При этом новые штрафы грозят не только спортсменам, которые поделились допингом с партнерами по команде, но и тренерам, специалистам по спортивной медицине и иным работникам сферы физкультуры и спорта.

Поправки вносятся в статью 6.18 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение установленных законодательством о физкультуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним".

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников после принятия закона нижней палатой парламента заявил, что склонение несовершеннолетнего к допингу не будет входить в Кодекс об административных правонарушениях, но останется в Уголовном кодексе.

"Принимая во внимание участившиеся случаи нарушений, в том числе спортсменами, антидопинговых правил, требуется ужесточение административной ответственности за данные нарушения", - отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, когда он еще находился на рассмотрении в Госдуме.

Авторы закона также рассказывали, что поправки понадобились в связи с ужесточением в 2015 году антидопинговых мер, предусмотренных Всемирным антидопинговым кодексом ВАДА.

"Мы вводим административную ответственность за употребление допинга и надеемся, что это остановит спортсменов. Если это не будет иметь должного воздействия, то следующим шагом будет либо увеличение размера штрафа, либо введение уголовной ответственности, и такая практика существует во многих странах мира", - комментировал ранее документ один из его разработчиков вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Кстати, когда законопроект вносился в Госдуму, в нем также были прописаны санкции для спортсменов, тренеров и медиков за фальсификацию или попытку фальсификации элемента допинг-контроля. В окончательной редакции этого пункта нет.