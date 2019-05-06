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06.05.2019 18:22
Рубрика: Власть

Атом уходит в науку

Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает правильным не выделять в отдельный национальный проект развитие атомной науки и техники, а реализовывать стратегию развития отрасли внутри нацпроекта "Наука". Об этом Медведев заявил в ходе рабочей встречи с генеральным директором государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.
Алексей Лихачев рассказал главе правительства о планах "Росатома" на ближайшую и среднесрочную перспективы. Фото: РИА Новости. Алексей Лихачев рассказал главе правительства о планах "Росатома" на ближайшую и среднесрочную перспективы. Фото: РИА Новости.
Алексей Лихачев рассказал главе правительства о планах "Росатома" на ближайшую и среднесрочную перспективы. Фото: РИА Новости.

Глава российского правительства поручил госкорпорации "Росатом" подготовить предложения по проекту, направленному на развитие отечественной гражданской атомной промышленности, включая развитие науки и технологий в области атомной энергетики. Алексей Лихачев рассказал премьеру, что корпорация вместе с Курчатовским институтом и Российской академией наук сформировали идеи для целого национального проекта "Атомная наука, техника и технологии". Он позволит закрепить нынешнее положение российских атомщиков на международных рынках и упрочить лидерство в 2030-2040 годах.

"Росатом" планирует за ближайшую пятилетку удвоить объем выручки на зарубежных рынках. К 2024 году она должна превысить 15 млрд долларов

Дмитрий Медведев усомнился в том, что стоит вести разговор об отдельном нацпроекте. "Вряд ли это сейчас делать правильно", - заметил премьер-министр. В качестве альтернативы он предложил подумать о подпроекте внутри уже существующего нацпроекта "Наука". "Как будет удобно правительству, так мы и поступим", - согласился Лихачев.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Руководитель "Росатома" рассказал о планах госкорпорации на ближайшую и среднесрочную перспективу. В прошлом году открытая выручка превысила 1 триллион рублей, до рекордных 250 миллиардов выросли инвестиции. При этом доля бюджетного финансирования поэтапно снижается - их замещают собственные средства компании.

На горизонте пяти лет госкорпорация рассчитывает активно зарабатывать на зарубежных рынках. "Мы вышли на 6,6 миллиарда долларов выручки в прошлом году, ставим амбициозные цели на 2019 год и планируем к 2024 году превысить 15 миллиардов долларов, то есть атомные энергетические мощности расширяются и внутри России. В 2018 году в промышленную эксплуатацию сдан четвертый энергоблок Ростовской АЭС и первый блок Ленинградской станции (ЛАЭС-2). Хитом прошлого года руководитель "Росатома" назвал плавучий энергоблок. А на этой неделе первую электроэнергию должен сдать в промышленную сеть седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС. "За этот год прошли этап физпуска, энергопуск идет в полном разгаре, планируем 9-12 мая синхронизироваться с сетью", - заявил Лихачев.

Большое внимание, отметил он, уделяется подготовке кадров. "Создано за последние пять лет более 11 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, и мы хотим выйти на 25 тысяч рабочих мест ориентировочно к 2024 году", - заявил глава госкорпорации. "Росатом" отладил свою систему подготовки кадров, конечным продуктом которой являются выпускники опорных вузов. За те же пять лет на работу взяли 8,5 тысячи человек, а до 2024 года это количество будет доведено опять же до 25 тысяч.

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Растут отчисления компании в социальные фонды, местные бюджеты и в федеральный бюджет.

"Четверть триллиона - деньги, которые мы принесли совместно нашей бюджетной и социальной системе, - рассказал Алексей Лихачев. - Более 7 процентов - ежегодный рост заработной платы. Опережающими темпами, более 9 процентов, - ежегодный рост производительности труда".

Дмитрий Медведев назвал эти показатели хорошими.

Между тем

Премьер-министр Дмитрий Медведев 15 мая выступит на пленарном заседании IX Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Как сообщает пресс-служба кабмина, в ходе пленарной сессии "Право как искусство", в котором примет участие председатель правительства, будут обсуждаться изменения в профессии юриста под влиянием высоких технологий, а также точки соприкосновения права и искусства. На форум также приедут верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет, генеральный секретарь Гаагской конференции по международному частному праву Кристоф Бернаскони, директор по правам человека Совета Европы Кристоф Паурель. Кроме того, в этом мероприятии примут участие председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, руководитель аппарата правительства - вице-премьер Константин Чуйченко, министр юстиции Александр Коновалов, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев и глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев. По традиции Медведев вручит премию форума в области частного права.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Компании Госкорпорации Росатом
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