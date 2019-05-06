ЕГЭ без мифов: что нужно знать каждому выпускнику

Основная волна единого госэкзамена стартует через 20 дней. Как готовиться, когда не осталось ни времени, ни нервов? Сколько минут потратить на задания повышенной сложности? Можно ли избежать ошибок, на которых выпускники "спотыкаются" каждый год? "РГ" вместе с экспертами расставляет главные акценты в ЕГЭ-2019.

За шпаргалки и мобильники нарушителей будут удалять с ЕГЭ. Это значит, что "неуд" они получат "автоматом". Фото: Сергей Михеев/ РГ

Напомним: русский язык и математику сдают абсолютно все выпускники - в этом году их около 700 тысяч. Это обязательные экзамены, без положительной оценки на которых аттестат просто не выдадут. Среди ЕГЭ по выбору самый популярный предмет у школяров - обществознание. Его будут сдавать более половины выпускников.

Пишем правильно

Работа по русскому рассчитана на 3,5 часа. Для того чтобы получить аттестат, нужно набрать минимум 24 балла. В вузах (а этот предмет нужен для поступления на любую специальность) "проходная" планка выше, хотя и ненамного - 36 баллов. Но в реальности, чтобы попасть на бюджет в большинство университетов, надо "заработать" не менее 60 баллов и выше.

Невероятно, но факт: по оценке экспертов, большая часть ошибок, с которыми одиннадцатиклассники приходят на ЕГЭ, родом из 6-7 классов. Рекорд по неграмотности бьет употребление -Н- и -НН- . Поэтому перед экзаменом обязательно нужно повторить их правописание в разных частях речи.

Штампованный - проштамповано, жареный - прожаренный - жаренный на масле... По статистике, на этом задании (N 15) "спотыкаются" примерно 35 процентов выпускников.

Сложное предложение тоже вызывает трудности. Путаются в постановке запятых примерно 40 процентов "егэшников". И примерно каждый четвертый ошибается в правописании корней с чередованием: гар/гор, клан/клон, бер/бир - вариантов много. И это несмотря на то, что учителя твердят про корни чуть ли не все одиннадцать лет школы...

- С одной стороны, многим кажется несложным вставить гласную в корне, гласную или согласную в приставке, суффиксе и окончании, - рассказал "РГ" учитель русского языка и литературы международной квалификации, эксперт Обрсоюза Роман Дощинский. - С другой, в этом году задания орфографического блока существенно изменились. В них могут появиться более длинные и сложные с точки зрения написания слова. Но все трудности преодолимы.

Как оказалось, с ударениями у тех, кто завтра выйдет из школы, тоже не все гладко. И это не только классические "звОнит" и "звонИт". "ОбодрИть, сОгнутый, мозАичный, нарвалА, послАла..." Где ошибка? С ходу и без подготовки ответит далеко не каждый... Как ни надейся на интуицию и хорошую память, но лучше потренировать ударения с помощью словарика.

В целом первая часть экзамена по русскому языку содержит 26 заданий с кратким ответом. Вторая часть ЕГЭ по русскому - сочинение: оно традиционно считается самым сложным. К тому же сейчас существенно изменилось. Теперь выпускники должны серьезно поработать с незнакомым текстом, который будет им предложен. Ссылаться или не ссылаться на другие литературные источники - это право выпускника. Но "домашние заготовки" и шаблоны теперь точно не пригодятся.

- Пожалуй, это самое главное новшество, - считает Роман Дощинский. - Какой совет ребятам? Для начала нужно выбрать проблему. Даже если вам кажется, что проблемы в тексте нет, ее нужно постараться сформулировать. Затем следует ее прокомментировать, используя два примера из текста. Наконец, указать связь между этими примерами - противопоставление, следствие, обобщение... Именно потому, что выпускники решают сразу несколько задач, сочинение - это самый сложный вид работы для них.

Ну и на "закуску": необходимо внимательно оформлять ответы, чтобы избежать технических ошибок. Почему это так важно? Первую часть работы проверяет машина. И если выпускник думает правильно, но, допустим, ставит лишний пробел между словами или "криво" рисует цифру "семь", то теряет баллы буквально на пустом месте. В ситуации, когда даже один-два балла станут решающими при поступлении, это особенно обидно.

Решать ушли на базу

Базовую математику сдают более 300 тысяч выпускников - будущие филологи, журналисты, юристы... Им нужно решить 20 заданий за три часа. Оценивается "база", в отличие от других ЕГЭ, по пятибалльной шкале. Кстати, для аттестата достаточно "тройки".

- Базовый уровень - это так называемая математика для жизни, которая нужна каждому. Нужна, чтобы быть успешным в современном цифровом мире, - говорит директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко. - Выбор оптимального варианта, чтение графиков, диаграмм, работа с таблицами, с расписаниями - все эти задачи есть в базовом экзамене.

На что здесь обратить внимание? В первую очередь, нужно правильно читать условие. Каждый год десятки тысяч ребят решают, казалось бы, "правильно", но вовсе не ту задачу, которая дана. И получают за нее в итоге "законный" ноль... Второе - не спешите, и не считайте в уме. Обиднее всего, когда за задачу на теорию вероятностей получаешь ноль баллов из-за простейшей вычислительной ошибки. Оперировать двузначными, трехзначными числами, правильно их делить, умножать лучше на черновике. Простейшая математика средней школы?

- До половины ошибок в ЕГЭ по математике - это ошибки 5-6 класса, - говорит Иван Ященко. - Мы советуем перед ЕГЭ вновь открыть учебники для этих классов. И даже делаем бесплатные тренинги на этих материалах. Специально, чтобы ребята не лезли в зубодробительные котангенсы, а потом ошибались в "скобочках" и отрицательных числах.

По оценкам экспертов, с трудом выпускникам даются и элементы матанализа: меньше половины могут по графику функции дать характеристику ее производной (задание N 14). Здесь же - логарифмические неравенства (задание N 17) и все, что связано с геометрией (планиметрия - задания N 8, 15, стереометрия - задания N 13, 16). Помочь может несколько важных "фишек".

Совет первый: Решайте задачи "блоками". Сначала те, в которых уверены, затем все остальные.

Совет второй: Напишите на черновике все свои рассуждения, перепроверьте ответ и только тогда заносите в бланк.

Совет третий: Посмотрите заранее справочные материалы, они есть в демоверсиях на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Там, например, будут указаны формулы площадей фигур, поверхностей и объемов тел. Эти же материалы будут доступны в бланке заданий на экзамене. То есть это реальная подсказка, которая поможет. Если посмотреть ее заранее, то можно успеть потренироваться правильно ее использовать. На профильной математике таких "бонусов" не будет.

Математика в профиль

Профильный экзамен по математике в этом году выбрали более 400 тысяч человек. То есть даже больше, чем "базу". О чем это говорит? Все больше ребят сознательно выбирают профессии, где нужна серьезная математика. "Разброс" очень широкий: "профиль" требуют и в медицинских, и в экономических, и в инженерных, и в педагогических вузах. Минимальный балл для поступления - 27.

В этом экзамене никаких подсказок и справочных материалов не будет. Максимум, что разрешат, - пользоваться линейкой. Всего 19 заданий. Поэтому на всю работу дается почти четыре часа. Здесь геометрия - тоже слабое звено. Подсказка такая же: сначала все рисуем и решаем на черновике, стараемся визуализировать задачу.

На чем еще "спотыкаются" выпускники, решающие "профиль"? Например, "экономическая" задача под номером 17. Эксперты уверяют - никаких специальных знаний экономики она не требует. Все, что поможет ее решить, есть уже в самом условии. По нему нужно постараться составить математическую модель и решать получившееся уравнение/систему неравенств... Но читать условие надо очень внимательно: пропустишь "мелкую" деталь - и все решение неверное.

Сложности у большинства ребят вызывает решение тригонометрического уравнения (задание N 13): со средним уровнем подготовки с ней справляются всего 7% выпускников.

- Самый неэффективный способ подготовки - прорешивание вариантов. К сожалению, этим грешат многие ученики. Да и, чего греха таить, ряд учителей, - говорит Иван Ященко. - Повторение должно быть тематическое. И если уж прорешиваете варианты, то лучше делать это тематическими блоками, делая акценты. Во-первых, на те задачи, которые получаются, и на те, которые вы точно планируете решить на экзамене. Некоторые задачи стоит сразу заранее пропускать и особо их не разбирать.

Почему? Скажем честно: сдать профильную математику на максимальный балл сможет далеко не каждый выпускник. Поэтому нужно реально рассчитывать свои силы. Например, в МФТИ средний балл в прошлом году был 96. То есть ребята, которые нацелились на этот вуз, должны реально готовиться решить каждую задачу. А в Московский государственный технический университет гражданской авиации средний балл по итогам прошлого года - 66.

Популярное обществознание

В этом году сдавать экзамен по обществознанию решили более 380 тысяч человек. С результатами ЕГЭ по этому предмету выпускник может подать документы одновременно и на экономиста, и на юриста, и на туризм. И еще на парочку других направлений. У многих логика простая: куда пройдет по конкурсу - туда и поступит.

Но в итоге до "тройки" не дотягивает почти каждый шестой. Почему так много двоечников? Некоторые ребята считают, что обществознание можно сдать легко, толком не готовятся. Это самая фатальная ошибка. На самом деле ЕГЭ по обществознанию - сложный экзамен. Всего в работе 29 заданий. Девять из них - с развернутым ответом. На все дается почти четыре часа.

Вот список тем, которые точно надо повторить: виды потребностей, методы научного познания, виды культуры и типы обществ, факторы производства и виды инфляции, типы безработицы и типы политического лидерства...

Многие выпускники не понимают смысла таких понятий, как "гуманизм", "патриотизм", "гражданственность", не знают основы конституционного строя, путаются в названиях высших государственных органов России. Самая распространенная ошибка: "Правительство РФ принимает законы", "Высший орган законодательной власти - правительство РФ".

Невероятно, но факт: большая часть ошибок, с которыми одиннадцатиклассники приходят на ЕГЭ, родом из 6-7 классов

Правовые темы - тоже в фокусе. И тут эксперты советуют обращаться не к учебникам, которые могут устареть, а напрямую к документам: конституции, гражданскому, налоговому, уголовному кодексам.

Ну и самый частый вопрос, который задают выпускники: по какому плану писать мини-сочинение? Ответ экспертов ФИПИ: не нужно использовать клише и шаблоны ответов (цитируя "золотые"/"платиновые" готовые сочинения, ученик рискует получить 0 баллов).

Оптимальная структура сочинения содержится в самой формулировке задания: одна или несколько основных идей; ключевые понятия для раскрытия; логические рассуждения, подтвержденные примерами; выводы. И уж точно не нужно начинать сочинение со слов "социология/политология/экономика - это наука о...".

Как, когда и кому подавать апелляцию

При нарушении порядка проведения ЕГЭ апелляцию нужно подать в день экзамена, не покидая экзаменационный пункт.

Если ты не согласен с выставленными баллами, апелляцию надо подавать в течение двух рабочих дней после объявления результатов. Заявление пишется на имя директора школы.

О чем нужно помнить? Результат не обязательно станет выше: его могут пересмотреть и в сторону уменьшения баллов.

Можно ли взять на оспаривание результата экзамена своего репетитора? Можно. В Порядке проведения государственной итоговой аттестации говорится о том, что на апелляции могут присутствовать не только участники экзаменов, но и их законные представители. Доверенность на репетитора должна быть оформлена нотариально.

Что делать с "двойкой"

В прошлом году "дотянуть" до минимального балла в ЕГЭ по русскому языку не смогли меньше одного процента выпускников. Базовую математику "завалили" около двух процентов. Что делать в случае фиаско? Если "неуд" только по одному обязательному предмету, то его разрешат пересдать в резервные сроки летом. Причем если один из этих обязательных предметов - профильная математика, то ее можно заменить в резервный срок на более легкую "базу".

Что делать, если и со второго раза сдать не получилось? Или "неуд" сразу по двум обязательным предметам? Есть шанс пересдать русский с математикой и все-таки получить школьный аттестат в сентябре 2019 года. Предметы по выбору в этом году пересдать уже не дадут.

Эксперты советуют: как хорошо сдать экзамен

- Сосредоточься. После заполнения бланков постарайся забыть про окружающих. Следи за временем.

- Начни с первой части. Сначала отвечай на вопросы, в которых не сомневаешься.

- Пропускай трудные или непонятные задания. Помни: в тексте всегда найдутся вопросы, с которыми ты обязательно справишься. Обидно недобрать баллы только потому, что ты не дошел до "своих" заданий, а застрял где-то в другом месте.

- Читай задание до конца. Не торопись и не старайся понять условия задания "по первым словам". Это верный способ совершить ошибку в самых легких вопросах.

- Когда видишь новое задание, забудь все, что было в предыдущем. Обычно задания не связаны друг с другом. Поэтому знания, которые ты применил в предыдущем задании, зачастую только мешают сконцентрироваться и правильно решить новое.

- Исключай. Многие задания можно решить быстрее, если не искать сразу правильный вариант, а сначала исключать те, которые точно не подходят. Это позволяет сконцентрировать внимание на одном-двух "рабочих" вариантах.

- Запланируй два круга. Рассчитай время так, чтобы за две трети всего времени пройтись по всем легким заданиям (первый круг). Тогда успеешь набрать максимум баллов на этих заданиях, а потом спокойно вернуться к трудными, которые вначале пришлось пропустить (второй круг).

- Проверь. Оставь время для проверки работы, чтобы успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки.

- Угадывай. Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь предпочесть какой-то ответ другим, то интуиции следует доверять.