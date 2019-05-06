Энергетический аспект на повестке дня

В нем приняли участие специалисты в энергетической и финансовой сферах из 20 стран и регионов мира. Представители России, Саудовской Аравии, Узбекистана, Мьянмы, Мозамбика и других государств обсуждали крупнейшие проекты в рамках китайской инициативы, формирование сообщества интересов и сотрудничества в нефтегазовой области.

Генеральный директор Китайской национальной нефтегазовой корпорации Чжан Вэй отметил, что для такого партнерства прежде всего необходимо эффективно управлять крупнейшими нефтегазовыми проектами. Только проекты с высоким качеством, низкой себестоимостью, которые будут в срок построены и запущены в работу, смогут принести прибыль инвесторам и энергетическим компаниям. Сейчас и в будущем крупнейшие проекты по разведке запасов нефти и газа, прокладке трансграничных нефтегазовых трубопроводов, проекты по модернизации перерабатывающих мощностей остаются важной частью сотрудничества в рамках инициативы "Одного пояса и одного пути".