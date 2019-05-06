Фестиваль анимации в Ханчжоу собрал полтора миллиона зрителей

На нем собрались 5778 аниматоров, продюсеров и отраслевых специалистов из 86 стран и регионов мира. Сопутствующие мероприятия и шоу посетили 1 млн 436 тысяч человек - это новый рекорд в истории фестиваля.

По итогам праздника анимации подписаны соглашения по 1368 новым проектам общей стоимостью 13 млрд 984 млн юаней.

В рамках фестиваля свои выставочные стенды открыли 193 компании из 20 стран и регионов мира. Площадь зарубежной выставочной зоны увеличилась до 20% от общей территории выставки. Впервые участие в фестивале приняла компания Уолта Диснея, которая представила анимационные образы комиксов Marvel.

В рамках фестиваля состоялась международная деловая конференция анимации и игр. Данное мероприятие привлекло 1302 компаний и 2086 бизнесменов из таких стран, как США, Канада, Великобритания, Россия, Япония, Республика Корея.