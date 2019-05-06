Фильм от создателей "1+1" завершит Каннский кинофестиваль

Каннский кинофестиваль вместо так называемого фильма-закрытия теперь станет показывать ленты, поддерживающие статус каннской легенды, под грифом "Последний показ". Объявлено, что в этом году это будет картина Specials (название можно перевести как "Специальные предложения") режиссеров Оливье Накаши и Эрика Толедано.

25 мая в большом зале "Люмьер" Каннского дворца кинофестивалей эту ленту покажут на церемонии закрытия. Перед этим жюри конкурса во главе с Алехандро Гонсалесом Иньярриту вручит призы лучшим, по их мнению, фильмам, представленным на Лазурном берегу в этом году. Ранее фестиваль оканчивался в воскресенье, но с прошлого года завершается в субботу после 10 дней непрерывного праздника кино.

Оливье Накаши и Эрик Толедано известны как режиссеры культового фильма "1+1". Совсем недавно был сделан его американский римейк, но превзойти оригинал ему не удалось - тонкий французский юмор отличается от лобового американского. В 2017 году этот режиссерский тандем выпустил еще одну комедию "Праздничный переполох", но она не оказалась столь громкой, как "1+1". В новом фильме, которым завершится Каннский кинофестиваль, главные роли сыграли Венсан Кассель и Реда Катеб. Планируется, что звезды представят картину в Каннах 25 мая. Как нетрудно догадаться, по жанру новый фильм также комедия, а его французское название Dernière séance навевает воспоминания о фильме "Последний киносеанс" 1971 года режиссера Питера Богдановича.

Зачем Каннский фестиваль решил переименовать фильм-закрытие в "Последний показ"? Объяснение простое. Таким образом он хочет возродить традиции: больших киносеансов, превращающихся в ночи, которые и участники, и простые зрители, и туристы не смогут забыть. Такими были показы фильмов "Инопланетянин" Стивена Спилберга (1982 год ), "Тельма и Луиза" Риддли Скотта (1991 год), а также картина Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота" (2018).