Финалиста конкурса "Голос. Дети" позвали на британское телешоу

Ержана Максима, занявшего второе место в скандальном шестом сезоне конкурса "Голос. Дети", пригласили, среди прочего, выступить в популярном в Великобритании телешоу X-Factor.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на интервью матери Ержана Гульмиры Алибек каналу TalkLike.

"Недавно позвонили из Лондона, приглашают на "Х-фактор". Сказали, что окажут поддержку", - рассказала женщина. По словам которой ее сыну поступили и другие предложения. В частности, в июне Максим выступит в Москве на церемонии вручения Премии Муз-ТВ 2019. Уточнено, что туда Ержана позвал генеральный директор телеканала Арман Давлетьяров лично.

Плюс у Максима есть контракт с компанией "Юнайтед", по которому он вскоре отправится в гастрольный тур.

Победу в шестом сезоне конкурса "Голос. Дети" одержала, напомним, дочь певицы и актрисы Алсу Микелла Абрамова, набравшая 56,5% голосов. У Ержана Максима - 27,9%. Третье место по результатам голосования занял Валерий Козаков с 15,6%.