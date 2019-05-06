ФСБ запустила опрос граждан о борьбе с коррупцией в РФ

ФСБ России запустила на своем официальном сайте новый необычный для спецслужбы ресурс. Речь идет об анонимном опросе граждан страны по поводу того, что они думают о борьбе с коррупцией в России. По сути все вопросы - это то, что так или иначе обсуждается сейчас обществом. Например: "одобряете ли вы государственную политику по ужесточению мер в отношении коррупционеров, в том числе громкие аресты, и считаете ли вы, что принимаемые меры позволяют снизить уровень коррупции?". Среди вариантов ответа три положительных: да, поддерживаю и считаю принимаемые меры достаточными. Или: да, поддерживаю и считаю необходимым дальнейшее усиление мер. И наконец третий: да, поддерживаю, но считаю, что необходимо некоторое ослабление мер. Если респондент не поддерживает борьбу с коррупцией, то его просят указать причины.

Также в анкете есть вопрос о том, какие меры наиболее эффективны в борьбе с коррупцией. Причем наиболее любопытен в этом вопросе один из предполагаемых ответов: "повышение заработной платы чиновников". Скорей всего на него положительно ответят сами чиновники. Если будут участвовать в опросе. Есть в анкете и почти философский вопрос о том, насколько опрашиваемый считает серьезной проблему коррупции в современной России. А еще в ФСБ просят сообщить о наиболее коррупционноемких, по мнению граждан, сферах, таких, например, как здравоохранение, ЖКХ или правоохранительная система.

Также спецслужба просит жителей России дать свою оценку уровня доверия по борьбе с коррупцией всем силовым структурам, прокуратуре и судам. Кроме того респондента просят ответить, как он поступит, если получит информацию о коррупционных действиях должностных лиц. Тем, кто будет заполнять анкету, не нужно указывать свои персональные данные, для социологического среза в ФСБ просят лишь указать пол, возраст, образование, семейное положение, уровень достатка и место проживания.