Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 76-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика"

Принят Государственной Думой 18 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3400; 2002, N 7, ст. 629; 2005, N 1, ст. 42; 2008, N 52, ст. 6219; 2009, N 1, ст. 14; 2011, N 50, ст. 7347; 2013, N 51, ст. 6683; 2016, N 26, ст. 3886; N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4761; N 48, ст. 7052; N 50, ст. 7549) следующие изменения:

1) в статье 91:

а) наименование дополнить словами ", а также особенности их изменения по требованию заемщика";

б) после слова "ипотекой," дополнить словами "а также особенности их изменения по требованию заемщика";

2) абзац первый пункта 1 статьи 10 дополнить предложением следующего содержания: "Составления одного документа не требуется в случае изменения условий обязательства, обеспеченного ипотекой, в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".";

3) статью 131 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. В случае, если условия обязательства, обеспеченного ипотекой, изменяются в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", внесение изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости обеспечивается органом регистрации прав на основании заявления владельца документарной закладной о внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости с предъявлением оригинала документарной закладной и приложением оригиналов следующих документов:

требование заемщика о предоставлении ему льготного периода;

документ, предусматривающий изменения в документарную закладную на основании требования заемщика о предоставлении ему льготного периода;

в случае, если залогодатель является третьим лицом, - согласие залогодателя в письменной форме.

Документ, предусматривающий изменения в документарную закладную на основании требования заемщика о предоставлении ему льготного периода, составляется и подписывается владельцем закладной.

Внесение изменений в документарную закладную в соответствии с настоящим пунктом осуществляется путем прикрепления к ней органом регистрации прав документа, предусматривающего изменения в документарную закладную на основании требования заемщика о предоставлении ему льготного периода, и указания должностным лицом органа регистрации прав в тексте самой документарной закладной на то, что такой документ является неотъемлемой частью документарной закладной. Надпись на документарной закладной о внесении изменений в содержание документарной закладной с указанием даты их внесения должна быть осуществлена должностным лицом органа регистрации прав, удостоверена его подписью и скреплена печатью органа регистрации прав.

В случае несоответствия сведений, содержащихся в документе, содержащем изменения, внесенные в документарную закладную, сведениям, содержащимся в требовании заемщика о предоставлении ему льготного периода, орган регистрации прав отказывает во внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости и в совершении надписи о внесении изменений в содержание документарной закладной в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.";

4) в статье 134:

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Для внесения изменений в электронную закладную в случае, если условия обязательства, обеспеченного ипотекой, изменяются в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", залогодержатель - владелец электронной закладной или иное лицо, осуществляющее права по электронной закладной, обращаются в орган регистрации прав с заявлением о внесении изменений в электронную закладную, которое подается в форме электронного документа. Изменения в электронную закладную вносятся посредством заполнения формы соглашения о внесении изменений в электронную закладную (далее - документ о внесении изменений в электронную закладную) в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной. К заявлению о внесении изменений в электронную закладную и документу о внесении изменений в электронную закладную должны быть приложены требование заемщика о предоставлении ему льготного периода, согласие залогодателя в случае, если залогодателем является третье лицо, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заемщика и залогодателя соответственно, либо в форме электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью залогодержателя.

В случае несоответствия сведений, содержащихся в документе, содержащем внесенные в электронную закладную изменения, сведениям, содержащимся в требовании заемщика о предоставлении ему льготного периода, орган регистрации прав отказывает во внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости и во внесении изменений в электронную закладную и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в выдаче электронной закладной либо о приостановлении государственной регистрации, уведомляет об этом владельца электронной закладной или иное лицо, осуществляющее права по электронной закладной.";

б) в абзаце первом пункта 2 слова "пунктом 1" заменить словами "пунктами 1 и 11";

в) в пункте 3:

абзац первый после слов "в электронную закладную" дополнить словами "или документе о внесении изменений в электронную закладную";

абзац второй после слов "в электронную закладную" дополнить словами "или документа о внесении изменений в электронную закладную";

5) статью 136 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. При внесении изменений в электронную закладную в случае, если условия обязательства, обеспеченного ипотекой, изменяются в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, предусмотренные пунктом 11 статьи 134 настоящего Федерального закона требование заемщика о предоставлении ему льготного периода в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", согласие залогодателя в случае, если залогодателем является третье лицо, должны быть подписаны электронной подписью, в том числе неквалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью заемщика и залогодателя соответственно, либо в форме электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью залогодержателя.

Указанные в настоящем пункте требование заемщика о предоставлении ему льготного периода и согласие залогодателя подписываются усиленной квалифицированной подписью залогодержателя и направляются в орган регистрации прав вместе с иными документами, предусмотренными пунктом 11 статьи 134 настоящего Федерального закона.";

6) в пункте 2 статьи 23:

а) дополнить новыми абзацами вторым и третьим и абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

"В случае, если условия обязательства, обеспеченного ипотекой, изменяются в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", внесение изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости обеспечивается органом регистрации прав на основании заявления залогодержателя о внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости с предъявлением оригинала кредитного договора (договора займа) и приложением оригиналов следующих документов:

требование заемщика о предоставлении ему льготного периода;

согласие залогодателя в случае, если залогодателем является третье лицо.

При этом в Единый государственный реестр недвижимости также вносятся сведения о факте изменения условий кредитного договора (договора займа) по требованию заемщика в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".";

б) абзац второй считать абзацем шестым и в нем после слов "пунктом 6 статьи 13," дополнить словами "пунктом 11 статьи 131,", слова "пунктом 1 статьи 134" заменить словами "пунктами 1 и 11 статьи 134";

в) абзац третий считать абзацем седьмым.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2005, N 1, ст. 19; 2006, N 31, ст. 3440; 2012, N 53, ст. 7606; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 81; 2018, N 53, ст. 8440) следующие изменения:

1) статью 13 дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Изменение в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" условий обеспеченных ипотекой обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, не является ухудшением условий обеспечения по облигациям с ипотечным покрытием или нарушением установленных условий, обеспечивающих надлежащее исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.";

2) в части 1 статьи 14:

а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"в отношении требований по обязательствам, составляющих ипотечное покрытие облигаций, в случае изменения условий таких обязательств в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)";";

б) абзац четвертый считать абзацем пятым.

Статья 3

Внести в статью 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; N 30, ст. 3121; 2013, N 51, ст. 6683; 2014, N 26, ст. 3395; 2015, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3945; 2017, N 1, ст. 9; 2018, N 32, ст. 5120) следующие изменения:

1) подпункт "г" пункта 2 части 3 дополнить словами ", а также отдельно - о внесении изменений и (или) дополнений к договору займа (кредита) по требованию заемщика в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)";

2) дополнить частью 41-1 следующего содержания:

"41-1. Из информационной части кредитной истории субъекта кредитной истории - физического лица подлежит исключению информация об отсутствии платежей по договору займа (кредита), которые не уплачены в течение льготного периода, предоставленного в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", за исключением случаев нарушения сроков уплаты платежей, предусмотренных условиями договора кредита (займа) в льготный период, когда по требованию заемщика размер платежей был уменьшен.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673; 2014, N 30, ст. 4230; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 50, ст. 7549; 2018, N 11, ст. 1588; N 53, ст. 8480) следующие изменения:

1) статью 61 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. В кредитном договоре (договоре займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, должна содержаться информация о праве заемщика обратиться к кредитору с требованием, указанным в части 1 статьи 61-1 настоящего Федерального закона, и об условиях, при наступлении которых у заемщика возникает соответствующее право. При этом указанная информация должна быть размещена на первой странице кредитного договора (договора займа).";

2) дополнить статьей 61-1 следующего содержания:

"Статья 61-1. Особенности изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика

1. Заемщик - физическое лицо, заключивший в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, кредитный договор (договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшение размера платежей заемщика на срок, определенный заемщиком (далее - льготный период), при одновременном соблюдении следующих условий:

1) размер кредита (займа), предоставленного по такому кредитному договору (договору займа), не превышает максимальный размер кредита (займа), установленный Правительством Российской Федерации для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору о предоставлении льготного периода. Максимальный размер кредита (займа) для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору о предоставлении льготного периода, может быть установлен Правительством Российской Федерации с учетом региональных особенностей;

2) условия такого кредитного договора (договора займа) ранее не изменялись по требованию заемщика (одного из заемщиков), указанному в настоящей части (вне зависимости от перехода прав (требований) по указанному договору к другому кредитору), а также не изменялись по требованию заемщика (одного из заемщиков), указанному в настоящей части, условия первоначального кредитного договора (договора займа), прекращенного в связи с заключением с заемщиком (одним из заемщиков) нового кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены тем же предметом ипотеки, что и обязательства по первоначальному кредитному договору (договору займа);

3) предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным для постоянного проживания заемщика, или право требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения, которое будет являться единственным пригодным для постоянного проживания заемщика жилым помещением, вытекающее из договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". При этом не учитывается право заемщика на владение и пользование иным жилым помещением, находящимся в общей собственности, если соразмерная его доле общая площадь иного жилого помещения не превышает норму предоставления площади жилого помещения, установленную в соответствии с частью 2 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации;

4) заемщик на день направления требования, указанного в настоящей части, находится в трудной жизненной ситуации.

2. Для целей настоящей статьи под трудной жизненной ситуацией заемщика понимается любое из следующих обстоятельств:

1) регистрация заемщика в качестве безработного гражданина, который не имеет заработка, в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы;

2) признание заемщика инвалидом и установление ему федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы I или II группы инвалидности;

3) временная нетрудоспособность заемщика сроком более двух месяцев подряд;

4) снижение среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода всех заемщиков по кредитному договору (договору займа), рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения заемщика с требованием, указанным в части 1 настоящей статьи, более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков), рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения заемщика, при этом размер среднемесячных выплат по обслуживанию обязательств перед кредитором у заемщика (заемщиков) в соответствии с условиями кредитного договора (договора займа) и графиком платежей за шесть месяцев, следующих за месяцем обращения заемщика, превышает 50 процентов от среднемесячного дохода заемщика (заемщиков), рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения заемщика;

5) увеличение количества лиц, находящихся на иждивении у заемщика (определенных в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации несовершеннолетних членов семьи, и (или) членов семьи, признанных инвалидами I или II группы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и (или) лиц, находящихся под опекой или попечительством заемщика), по сравнению с количеством указанных лиц, находившихся на иждивении заемщика на день заключения кредитного договора (договора займа), с одновременным снижением среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков), рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения заемщика с требованием, указанным в части 1 настоящей статьи, более чем на 20 процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков), рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения заемщика, при этом размер среднемесячных выплат по обслуживанию обязательств перед кредитором у заемщика (заемщиков) в соответствии с условиями кредитного договора (договора займа) и графиком платежей за шесть месяцев, следующих за месяцем обращения заемщика, превышает 40 процентов от среднемесячного дохода заемщика (заемщиков), рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения заемщика.

3. Требование заемщика, указанное в части 1 настоящей статьи, должно содержать:

1) указание на приостановление исполнения своих обязательств по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, либо указание на размер платежей, уплачиваемых заемщиком в течение льготного периода;

2) указание на обстоятельство (обстоятельства) из числа обстоятельств, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

4. К требованию заемщика, указанного в части 1 настоящей статьи, должно быть приложено согласие залогодателя в случае, если залогодателем является третье лицо.

5. Заемщик вправе определить длительность льготного периода не более шести месяцев, а также дату начала льготного периода. При этом дата начала льготного периода не может отстоять более чем на два месяца, предшествующие обращению с требованием, указанным в части 1 настоящей статьи. В случае, если заемщик в своем требовании не определил длительность льготного периода, а также дату начала льготного периода, льготный период считается равным шести месяцам, а датой начала льготного периода - дата направления требования заемщика кредитору.

6. Требование заемщика, указанное в части 1 настоящей статьи, представляется кредитору способом, предусмотренным договором, или путем направления требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения требования под расписку.

7. Заемщик при представлении требования, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе приложить документы, подтверждающие нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, или выдать доверенность кредитору при его согласии на получение документов, указанных в настоящей части.

8. Документами, подтверждающими нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации и условие, указанное в пункте 3 части 1 настоящей статьи, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости - для подтверждения условия, установленного в пункте 3 части 1 настоящей статьи;

2) выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" - для подтверждения обстоятельства, указанного в пункте 1 части 2 настоящей статьи;

3) справка, подтверждающая факт установления инвалидности и выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, - для подтверждения обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 5 части 2 настоящей статьи;

4) листок нетрудоспособности, выданный в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, - для подтверждения обстоятельства, указанного в пункте 3 части 2 настоящей статьи;

5) справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за текущий год и год, предшествующий обращению заемщика с требованием, указанным в части 1 настоящей статьи, - для подтверждения обстоятельств, указанных в пунктах 4 и 5 части 2 настоящей статьи;

6) свидетельство о рождении, и (или) свидетельство об усыновлении (удочерении), и (или) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для подтверждения обстоятельства, указанного в пункте 5 части 2 настоящей статьи.

9. Кредитор, получивший требование заемщика, указанное в части 1 настоящей статьи, в срок, не превышающий пяти рабочих дней, обязан рассмотреть указанное требование и в случае его соответствия требованиям настоящей статьи сообщить заемщику об изменении условий кредитного договора (договора займа) в соответствии с представленным заемщиком требованием, направив ему уведомление способом, предусмотренным договором, а в случае, если договором он не определен, - путем направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения уведомления под расписку.

10. В целях рассмотрения требования заемщика, указанного в части 1 настоящей статьи, кредитор в срок, не превышающий двух рабочих дней, следующих за днем получения требования заемщика, вправе запросить у заемщика документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, а также документы, подтверждающие условие, указанное в пункте 3 части 1 настоящей статьи. В этом случае срок, указанный в части 9 настоящей статьи, исчисляется со дня предоставления заемщиком запрошенных документов.

11. Кредитор не вправе требовать у заемщика предоставления документов, отличных от указанных в части 8 настоящей статьи.

12. Несоответствие требования заемщика, указанного в части 1 настоящей статьи, требованиям настоящей статьи является основанием для отказа заемщику в удовлетворении его требования. Кредитор обязан уведомить заемщика об отказе в удовлетворении его требования способом, предусмотренным договором, а в случае, если договором он не определен, - путем направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения уведомления под расписку.

13. В случае неполучения заемщиком от кредитора в течение десяти рабочих дней после дня направления требования, указанного в части 1 настоящей статьи, уведомления, предусмотренного частью 9 настоящей статьи, или запроса о предоставлении подтверждающих документов либо отказа в удовлетворении его требования льготный период считается установленным со дня направления заемщиком требования кредитору, если иная дата начала льготного периода не указана в требовании заемщика.

14. Со дня направления кредитором заемщику уведомления, указанного в части 9 настоящей статьи, условия соответствующего кредитного договора (договора займа) считаются измененными на время льготного периода на условиях, предусмотренных требованием заемщика, указанным в части 1 настоящей статьи, и с учетом требований настоящей статьи. Кредитор обязан направить заемщику уточненный график платежей по кредитному договору (договору займа) не позднее окончания льготного периода.

15. В течение льготного периода не допускаются предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по кредитному договору (договору займа) и обращение взыскания на предмет ипотеки, обеспечивающей обязательства по соответствующему кредитному договору (договору займа).

16. Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода досрочно погасить суммы (часть суммы) кредита (займа) без прекращения льготного периода, пока данные суммы платежей не достигнут сумму платежей по основному долгу и по процентам, которые заемщик должен был бы заплатить в течение действия льготного периода, если бы ему не был установлен льготный период. При достижении указанной суммы платежей действие льготного периода прекращается и кредитор обязан направить заемщику уточненный график платежей по кредитному договору (договору займа) не позднее трех рабочих дней после прекращения льготного периода по обстоятельствам, указанным в настоящей части.

17. В случае уменьшения размера обязательств за счет платежей, уплачиваемых заемщиком в течение льготного периода, на основании его требования, указанного в части 1 настоящей статьи, а также в случае досрочного погашения заемщиком в течение льготного периода суммы (части суммы) кредита (займа) размер обязательств заемщика, погашаемых в соответствии с настоящей частью, уменьшается на размер соответствующих платежей, уплаченных заемщиком в течение льготного периода.

18. По окончании льготного периода платежи, которые должны были быть уплачены заемщиком в течение льготного периода исходя из действовавших до предоставления льготного периода условий кредитного договора (договора займа), но не были уплачены заемщиком в связи с предоставлением ему льготного периода, фиксируются в качестве обязательств заемщика.

19. По окончании льготного периода платежи по кредитному договору (договору займа), уплачиваемые согласно действовавшим до предоставления льготного периода условиям кредитного договора (договора займа), уплачиваются заемщиком в размере, количестве и с периодичностью (в сроки), которые установлены или определены в соответствии с действовавшими до предоставления льготного периода условиями указанного кредитного договора (договора займа), и согласно графику платежей, действовавшему до предоставления льготного периода.

20. Платежи, указанные в части 18 настоящей статьи и не уплаченные заемщиком в связи с установлением льготного периода, уплачиваются им после уплаты платежей, предусмотренных частью 19 настоящей статьи, в количестве и с периодичностью (в сроки), которые аналогичны установленным или определенным в соответствии с действовавшими до предоставления льготного периода условиями указанного кредитного договора (договора займа), до погашения размера обязательств заемщика, зафиксированного в соответствии с частью 19 настоящей статьи. При этом срок возврата кредита (займа) продлевается на срок действия льготного периода.

21. Платежи, уплаченные заемщиком в течение льготного периода, направляются кредитором прежде всего в счет погашения обязательств, указанных в части 18 настоящей статьи.

22. Платежи, уплачиваемые заемщиком в счет досрочного возврата кредита (займа) по окончании льготного периода, погашают в первую очередь обязательства, указанные в части 18 настоящей статьи.

23. Кредитор по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой и условия которого были изменены в соответствии с настоящей статьей, обязан обеспечить внесение изменений в регистрационную запись об ипотеке.

24. Если права кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству были удостоверены закладной, кредитор обязан обеспечить внесение изменений в закладную в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)".".

Статья 5

В части 1 статьи 42 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 23, ст. 3296; N 27, ст. 4248, 4284; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4766; 2018, N 32, ст. 5131) третье предложение изложить в следующей редакции: "Сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению, за исключением сделок при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, сделок, связанных с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд или приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда, сделок по отчуждению земельных долей, сделок по отчуждению и приобретению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество при заключении договора, предусматривающего переход права собственности на жилое помещение в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации" (кроме случая, предусмотренного частью девятнадцатой статьи 73 указанного Закона), а также договоров об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, заключаемых с кредитными организациями.".

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

2. Положения Федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (в редакции настоящего Федерального закона), Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (в редакции настоящего Федерального закона), Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (в редакции настоящего Федерального закона), Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (за исключением части 6 статьи 61) (в редакции настоящего Федерального закона), Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяются на правоотношения, возникшие из кредитных договоров (договоров займа), заключенных с заемщиками - физическими лицами, до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Положения части 6 статьи 61 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" распространяются на правоотношения, возникшие из кредитных договоров (договоров займа), заключенных с заемщиками - физическими лицами, после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. До установления Правительством Российской Федерации максимального размера кредита (займа), предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении льготного периода, устанавливается в размере 15 миллионов рублей.

5. Эмитент облигаций с ипотечным покрытием, выпуск которых зарегистрирован, в том числе если такие облигации уже размещены, до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе внести изменения в решение о выпуске таких облигаций, а если размещение указанных облигаций еще не завершено и государственная регистрация выпуска облигаций с ипотечным покрытием сопровождалась регистрацией проспекта таких облигаций, также в проспект облигаций с ипотечным покрытием:

1) в части изменения не более чем на шесть месяцев срока погашения таких облигаций, если требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, условия которых изменены в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", входят в состав ипотечного покрытия облигаций и их изменение влечет невозможность исполнения эмитентом надлежащим образом обязательств по погашению облигаций в установленную дату (установленный срок) и до установленной даты (наступления установленного срока) погашения облигаций остается не более двенадцати месяцев;

2) в части изменения фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости таких облигаций на порядок определения размера указанных выплат в виде формулы с переменными, если требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, условия которых изменены в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", входят в состав ипотечного покрытия облигаций и их изменение влечет невозможность исполнения эмитентом надлежащим образом обязательств по осуществлению указанных фиксированных выплат. При этом вносимые изменения должны обеспечивать выплату частей номинальной стоимости облигаций в размере, соответствующем размеру (сумме) включенных в состав ипотечного покрытия денежных средств, полученных в счет погашения основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие облигаций.

6. Внесение в решение о выпуске облигаций с ипотечным обеспечением и проспект таких облигаций изменений, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, осуществляется путем представления в Банк России уведомления и прилагаемого к нему документа (справки) специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия облигаций, в котором специализированный депозитарий подтверждает соблюдение условий, указанных в части 5 настоящей статьи. Порядок представления такого уведомления, его форма (формат) и требования к его содержанию определяются Банком России. Согласие владельцев облигаций с ипотечным покрытием на внесение указанных изменений не требуется. Указанные изменения считаются зарегистрированными по истечении семи рабочих дней с даты получения Банком России соответствующего уведомления и прилагаемого к нему документа (справки) специализированного депозитария, если в течение этого срока не принимается решение об отказе в их регистрации.

7. Если государственная регистрация выпуска облигаций с ипотечным покрытием сопровождалась регистрацией проспекта таких облигаций и до дня вступления в силу настоящего Федерального закона размещение облигаций с ипотечным покрытием еще не началось, то эмитент таких облигаций до начала их размещения обязан внести в проспект таких облигаций изменения, отражающие риски, связанные с возможностью внесения изменений, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Такие изменения не подлежат регистрации, а содержащаяся в них информация должна быть раскрыта до начала размещения облигаций с ипотечным покрытием в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в проспекте указанных облигаций.

8. Если размещение облигаций с ипотечным покрытием, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта таких облигаций, началось или завершилось до дня вступления в силу настоящего Федерального закона или если проспект жилищных облигаций с ипотечным покрытием зарегистрирован до дня вступления в силу настоящего Федерального закона одновременно с регистрацией программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием, то эмитент таких облигаций обязан не позднее тридцати дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона раскрыть информацию о возможности внесения изменений, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.

9. Если решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием установлены запреты и (или) ограничения на изменение условий обеспеченных ипотекой обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, то изменение в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" условий обеспеченных ипотекой обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, не является нарушением указанных запретов и (или) ограничений, установленных решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.

10. Если решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, выпуск которых зарегистрирован, в том числе если такие облигации уже размещены, до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, установлен порядок определения размера выплат в виде формулы с переменными, то отсутствие или снижение указанных выплат в связи с изменением в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" условий обеспеченных ипотекой обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, не является нарушением условий исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием и основанием для требования досрочного погашения таких облигаций. При этом внесение изменений в решение о выпуске облигаций не требуется.

11. Если выпуск облигаций с ипотечным покрытием зарегистрирован, в том числе если такие облигации уже размещены, до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, то эмитент таких облигаций вправе заменить требования по обязательствам, составляющие ипотечное покрытие облигаций, в случае изменения условий таких обязательств в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". При этом внесение изменений в решение о выпуске облигаций не требуется.

Президент Российской Федерации В. Путин