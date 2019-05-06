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Рубрика: Экономика

Норма вышла за границу

Газовая директива ЕС против "Северного потока-2" вступила в силу
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
Во вторник, 7 мая, вступает в силу ужесточенная газовая директива Евросоюза, которая распространяет правила регулирования газового рынка ЕС на экстерриториальные (внешние) трубопроводы, то есть на "Северный поток-2". Странам - членам ЕС отведено девять месяцев на то, чтобы имплементировать эти поправки (внести их в национальное законодательство).

Ужесточенная директива требует от трубопроводов, которые проложены из других стран к берегам членов ЕС, соответствия внутренним правилам союза, как если бы эта труба была проложена внутри ЕС. Основные требования - это разделение обязанностей по поставке газа и владению газопроводом между разными компаниями, а также прозрачное регулирование тарифов на прокачку. На практике это означает, что от "Северного потока-2" могут потребовать наличие отдельного от "Газпрома" оператора (сейчас это "дочка" "Газпрома" Nord Stream 2 AG) и доступ к трубопроводу независимых поставщиков (что трудно реализуемо, так как это бы потребовало изменения законодательства РФ, по которому сейчас экспорт трубопроводного газа разрешен только "Газпрому").

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Однако директива разрешает исключения из правил, основанные на суверенном праве страны - члена ЕС, у берегов которой выйдет на поверхность труба, самой решать, стоит ли применять ограничения. В случае с "Северным потоком-2" это Германия, которая поддерживает проект. Затруднения с принятием исключений могут возникнуть из-за сложности процедуры, требования получить согласие Еврокомиссии и сжатых сроков введения газопровода в эксплуатацию (магистраль планируют запустить 1 января 2020 года). Оператор "Северного потока-2" пригрозил Еврокомиссии иском в случае препятствования строительству газопровода, а "Газпром" выразил надежду, что труба все же будет введена в строй в срок. Ситуацию осложняет Дания, затягивающая выдачу разрешения на прокладку трубы.

"Северный поток-2" и второй проект - "Турецкий поток" могут быть введены в эксплуатацию в срок, но вряд ли заработают на полную мощность до 2021-2022 годов. Как пишет старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Саймон Пирани, в случае с балтийским газопроводом это может быть связано не столько с газовой директивой и позицией Дании, сколько с тем, что его сухопутное продолжение EUGAL, которое пройдет до Чехии и по которому потечет половина поставленного по морю газа, заработает на полную мощность в конце 2020 года.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"
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