Газовая директива ЕС против "Северного потока-2" вступила в силу

Во вторник, 7 мая, вступает в силу ужесточенная газовая директива Евросоюза, которая распространяет правила регулирования газового рынка ЕС на экстерриториальные (внешние) трубопроводы, то есть на "Северный поток-2". Странам - членам ЕС отведено девять месяцев на то, чтобы имплементировать эти поправки (внести их в национальное законодательство).

Ужесточенная директива требует от трубопроводов, которые проложены из других стран к берегам членов ЕС, соответствия внутренним правилам союза, как если бы эта труба была проложена внутри ЕС. Основные требования - это разделение обязанностей по поставке газа и владению газопроводом между разными компаниями, а также прозрачное регулирование тарифов на прокачку. На практике это означает, что от "Северного потока-2" могут потребовать наличие отдельного от "Газпрома" оператора (сейчас это "дочка" "Газпрома" Nord Stream 2 AG) и доступ к трубопроводу независимых поставщиков (что трудно реализуемо, так как это бы потребовало изменения законодательства РФ, по которому сейчас экспорт трубопроводного газа разрешен только "Газпрому").

Однако директива разрешает исключения из правил, основанные на суверенном праве страны - члена ЕС, у берегов которой выйдет на поверхность труба, самой решать, стоит ли применять ограничения. В случае с "Северным потоком-2" это Германия, которая поддерживает проект. Затруднения с принятием исключений могут возникнуть из-за сложности процедуры, требования получить согласие Еврокомиссии и сжатых сроков введения газопровода в эксплуатацию (магистраль планируют запустить 1 января 2020 года). Оператор "Северного потока-2" пригрозил Еврокомиссии иском в случае препятствования строительству газопровода, а "Газпром" выразил надежду, что труба все же будет введена в строй в срок. Ситуацию осложняет Дания, затягивающая выдачу разрешения на прокладку трубы.

"Северный поток-2" и второй проект - "Турецкий поток" могут быть введены в эксплуатацию в срок, но вряд ли заработают на полную мощность до 2021-2022 годов. Как пишет старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Саймон Пирани, в случае с балтийским газопроводом это может быть связано не столько с газовой директивой и позицией Дании, сколько с тем, что его сухопутное продолжение EUGAL, которое пройдет до Чехии и по которому потечет половина поставленного по морю газа, заработает на полную мощность в конце 2020 года.