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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

На Кубани жарко

Главная сенсация старта плей-офф Единой лиги состоялась в Краснодаре
Текст: Илья Соболев (Краснодар)
Российская газета - Столичный выпуск № 96(7854)
В баскетбольной Единой лиге начались четвертьфинальные серии плей-офф. Самая интригующая из них стартовала в Краснодаре, где местный "Локомотив-Кубань" в первом матче уступил питерскому "Зениту" - 69:78.
В баскетбольной Единой лиге начались четвертьфинальные серии плей-офф. Самая интригующая из них стартовала в Краснодаре, где местный "Локомотив-Кубань" в первом матче уступил питерскому "Зениту" - 69:78. Фото: VTB League В баскетбольной Единой лиге начались четвертьфинальные серии плей-офф. Самая интригующая из них стартовала в Краснодаре, где местный "Локомотив-Кубань" в первом матче уступил питерскому "Зениту" - 69:78. Фото: VTB League
В баскетбольной Единой лиге начались четвертьфинальные серии плей-офф. Самая интригующая из них стартовала в Краснодаре, где местный "Локомотив-Кубань" в первом матче уступил питерскому "Зениту" - 69:78. Фото: VTB League

Майские праздники все-таки сделали свое дело. Субботним днем улицы Краснодара выглядели пустынными, а на дорогах не было даже намека на пробки. Объяснение этому довольно простое: многие краснодарцы предсказуемо предпочли провести выходные за чертой города. Тем более погода к этому располагает.

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Впрочем, ни выходные, ни установившаяся жара не отменяют того факта, что Краснодар - баскетбольный город. Первое, что мы увидели, направляясь на такси из аэропорта на арену, - мальчик с баскетбольным мячом, пересекающий улицу на пешеходном переходе. Вот и "Баскет-Холл", если учесть все упомянутые факторы, на первый матч "Локомотива-Кубани" в плей-офф собрал весьма приличную аудиторию. При этом те, кто пришел, создавали достаточный шумовой эффект, чтобы компенсировать нехватку болельщиков на трибунах.

Надо отдать должное, организаторы делают все, чтобы сделать посещение баскетбольных матчей "Локо" максимально комфортным и интересным. Например, перед субботней игрой болельщики могли наблюдать у подножия "Баскет-Холла" эффектное мотошоу. Процесс прохода на трибуны - максимально безболезненный, стюарды считывают код с билетов со своих телефонов: с такой продвинутостью встречаться еще не приходилось. На самой арене в Краснодаре тоже не скучно. Помимо самого матча у всех есть возможность поучаствовать в разных конкурсах и развлекательных программах. В общем, в субботу атмосфера была. Не хватило только победы "Локомотива-Кубани".

А ведь на бумаге хозяева считались фаворитами. Они и в турнирной таблице разместились на строчку выше питерцев, и оба матча в регулярном сезоне у "Зенита" выиграли. Причем второй на выезде совсем недавно - 21 апреля. Правда, с одной оговоркой: в той игре хозяева были вынуждены обходиться без своих лидеров - травмированных Сергея Карасева и Джалена Рейнольдса. А теперь они поправились.

Фото: РИА Новости
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Впрочем, вовсе не вернувшиеся лидеры сделали результат в минувшую субботу. Сила "Зенита" была в том, что опасность исходила ото всех, кто выходил на паркет: без набранных очков у гостей остался лишь Андрей Десятников, который на площадке вообще не появлялся. А вот хозяева сильно нервничали. И чем дальше, тем сильнее. Плюс в организации игры явно не хватало выбывшего из-за травмы Дмитрия Хвостова. Спасти "железнодорожников" практически в одиночку попытался его тезка Кулагин, набравший в совокупности 18 очков, но и на него у гостей нашлось противоядие.

- Мы не справились с давлением, - признал психологический аспект поражения наставник "Локомотива-Кубани" Боб Доневалд. - В последней четверти "Зенит" продолжил играть в свой баскетбол, а мы сбились на ошибки. Нам следует психологически перезагрузиться и вернуться в борьбу.

Следующий матч серии состоится в Краснодаре уже сегодня, 6 мая. Победитель этого противостояния выйдет на лучшую команду в паре ЦСКА - "Нижний Новгород". Судя по первому матчу, прошедшему в Москве, сюрпризов здесь ждать не стоит. Армейцы буквально разнесли соперника - 87:50.

В другой части сетки казанский УНИКС дома дважды подряд справился с эстонским "Калевом" (Таллин) - 92:82 и 108:84. Подмосковные "Химки" начали серию против казахстанской "Астаны" с уверенной победы 82:59. У хозяев 27 очков набрал Алексей Швед.

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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