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06.05.2019 21:35
Рубрика: Спорт

Хабиб хочет драться

Нурмагомедов собирается провести три боя за год
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
Команда российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова определилась с планами на будущее. Менеджер Али Абдель-Азиз рассказал, с кем и когда будет драться чемпион UFC в легком весе.

- Я получил четкие указания, - приводит слова Абдель-Азиза портал LowKickMMA. - Хабиб сказал, что хочет провести бой 7 сентября, а затем в декабре. Также Нурмагомедов рассчитывает встретиться в апреле с канадцем Жоржем Сен-Пьером (одним из лучших бойцов в полусреднем весе. - Прим. авт.), если тот решит все вопросы с UFC.

Хабибу Нурмагомедову предстоит во второй раз защищать пояс в бою с временным чемпионом. Фото: РИА Новости

Что касается сентябрьского боя, то ранее сообщалось, что защищать титул Нурмагомедов будет на турнире UFC 242, который состоится в Абу-Даби. Соперником россиянина выступит американец Дастин Порье, 14 апреля победивший Макса Холлоуэя и ставший временным чемпионом в легком весе.

У Нурмагомедова уже есть опыт проведения трех поединков за год. В период с декабря 2017 года по октябрь 2018-го он победил бразильца Эдсона Барбозу, американца Эл Яквинту, завоевав титул, и, конечно, в нашумевшем бою поймал на болевом приеме ирландца Конора Макгрегора.

- В легкой весовой категории много претендентов, нужно продолжать развитие дивизиона. Хабиб и раньше это делал, - отметил менеджер спортсмена. - Если в апреле сможем договориться с Жорджем Сен-Пьером, этот вариант был бы предпочтительным. Если нет, то Нурмагомедов выйдет против любого другого соперника.

Единственная кандидатура, которую в команде Хабиба не рассматривают, - это Макгрегор, хотя разговоры о реванше периодически возникают в прессе и в мире ММА.

- Честно говоря, Конору для начала нужно подраться с кем-нибудь из претендентов: Джастином Гэтжи, Тони Фергюсоном или Дональдом Серроне. Сейчас он недостаточно интересный для нас соперник. Так считает вся наша команда, - резюмировал Абдель-Азиз.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Стала известна дата боя Нурмагомедова и Порье

Кстати, упомянутый американец Серроне тоже не рассматривает Макгрегора в качестве оппонента номер один. После недавней победы над соотечественником Элом Яквинтой он признался, что хотел бы получить титульный поединок с лучшим в паре Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье: "Я должен побить этих парней. Я считаю, что являюсь лучшим в мире бойцом. Я буду сильно разочарован, если UFC отдаст "титульник" другому бойцу".

Пока же, напомним, Нурмагомедов продолжает отбывать девятимесячную дисквалификацию за драку с командой Макгрегора после боя 6 октября.

Между тем

Федор Емельяненко, который в январе 2019-го в финале Гран-при Bellator проиграл Райану Бейдеру, рассказал, будет ли продолжать спортивную карьеру.

- Возраст дает о себе знать. За карьеру накопились травмы. Сделал операцию, - отметил Емельяненко в эфире "Матч ТВ". - Мне дали отдых до лета. У нас с Bellator хорошие отношения. Сейчас я понимаю, что мне нужно время, чтобы восстановить здоровье. Я боец, руки опускать не собираюсь. Будет ли это спорт или какая-то другая деятельность - посмотрим.

За свою карьеру 42-летний российский боец провел 45 боев и одержал 38 побед.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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