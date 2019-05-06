В разгаре стартовый раунд плей-офф чемпионата Единой лиги ВТБ. В понедельник уже поздно вечером завершился второй матч самой интригующей серии "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Петербург).

Серб Стефан Маркович из "Химок" в матче с "Астаной" стал лучшим по подборам на своем щите. Фото: БК "Химки"

Третья команда по итогам регулярного сезона "Химки" играет в четвертьфинале (до трех побед) с шестым номером посева казахстанской "Астаной" из Нур-Султана. Плей-офф для лидера подмосковного клуба Алексея Шведа начался с приятной церемонии. Генеральный директор Единой лиги, трехкратная чемпионка Европы Илона Корстин вручила ему приз лучшего бомбардира.

Здесь за основу брались не абсолютные показатели результативности, а средние. И это вполне справедливо. Напомним, что Швед из-за травмы мизинца пропустил значительное количество матчей. В "регулярке" Алексей набирал в среднем 22,8 очка за игру. Причем приз лучшего бомбардира самый звездный баскетболист Лиги получает второй год подряд.

В первом матче с "Астаной", который химчане выиграли более чем уверенно - 82:59, Швед подтвердил свое реноме, набрав 27 очков. Из них 15 - за счет пяти попаданий с дальней дистанции.

- В начале встречи было нелегко, поскольку все равно присутствовало какое-то волнение, но мы с этим быстро справились, - считает главный тренер "Химок", олимпийский чемпион Сеула-1988 в составе сборной СССР Римас Куртинайтис. - Играли хорошо, хотел бы отметить защиту. Наверное, впервые в сезоне мы действовали настолько хорошо в обороне и не дали сопернику набрать больше 60 очков. Одним словом, показали то, что надо.

Македонский наставник "Астаны" Эмиль Райкович, реально претендующий на звание "Лучшего тренера года" в Единой лиге, точно и емко выразился по поводу причины поражения своих подопечных: "Химчане воспользовались глубокой ротацией и весь матч поддерживали высокий уровень интенсивности. Во второй половине игры мы не успевали за соперником. У нас просто "закончился бензин".

Казанский УНИКС, только под занавес двухкругового турнира упустивший победу в регулярном чемпионате, соперничает в четвертьфинале со способным на любые сенсации "Калевом". Если стартовый матч (92:82 в пользу казанцев ничем особенным не запомнился, то в повторной домашней игре команда из столицы Татарстана выдала феерический дебют - 40:13 в начальной четверти. По набранным очкам - это новый рекорд плей-офф Единой лиги за всю десятилетнюю историю существования турнира.

Естественно, что после столь взрывного начала в дальнейшем матч проходил в спокойно-размеренном режиме, оппоненты уже думали о третьей игре, которая состоится в Прибалтике.

У казанцев отличились Морис Ндур (23 очка) и Эрик Макколлум (16), в составе "Калева" традиционно наибольший вклад в общую копилку принес Арнетт Моултри (16).

- Важно не то, сколько мы набросали, а то, что ведем в серии 2-0. Нам осталось одержать одну победу, надеюсь, это случится уже в Таллине, - сказал на пресс-конференции греческий рулевой УНИКСа Димитрис Прифтис. Конечно, в Эстонии будет абсолютно другая игра. В начале матча команда показала отличный настрой, набрала 40 очков за 10 минут. Было сложно сохранить такую концентрацию в течение всей игры - в какой-то момент мы расслабились. Но в итоге довели дело до уверенной победы.

Казанский УНИКС установил рекорд для матчей плей-офф Единой лиги, набрав в стартовой четверти второй игры против эстонского "Калева" 40 (!) очков

Главный тренер "Калева" Дональдас Кайрис часть вины за неудачу взял на себя: "Идея былая такая - сыграть личную защиту, но агрессивнее, на грани фола. Но все это провалилось, здесь моя ошибка. Нужно было использовать то, что работало в первой игре. Конечно, наша "зонная защита" не идеальная, но более или менее работает и давала нам шанс играть ровно".

Где будем смотреть

7 мая, вторник, "МАТЧ! Страна"

19.45. "Химки" (Московская область) - "Астана" (Нур-Султан, Казахстан). Второй матч (счет серии 1-0). Прямая трансляция.

8 мая, среда, "МАТЧ! Страна"

21.15. "Калев" (Таллин, Эстония) - УНИКС (Казань). Третий матч (счет серии 0-2). Трансляция в записи.

9 мая, четверг, "Матч ТВ"

16.25. БК "Нижний Новгород" - ЦСКА. Третий матч. Прямая трансляция.

"МАТЧ Страна"

17.45. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Третий матч. Прямая трансляция.

10 мая, пятница, "МАТЧ! Страна"

16.25. "Астана" - "Химки". Третий матч. Прямая трансляция.

18.45. "Калев" - УНИКС. Четвертый матч (если потребуется). Прямая трансляция.