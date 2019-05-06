Сборные Казахстана и Белоруссии по итогам турнира в группе "А" первого дивизиона чемпионата мира получили право вернуться в элиту мирового хоккея.

В столице своей страны Нур-Султане казахстанцы заняли первое место, выиграв все пять матчей - у Словении, Литвы, Южной Кореи, Белоруссии (при 7500 зрителях) и Венгрии. Вторую путевку в топ-дивизион завоевали белорусы. Помимо хозяев они уступили еще и корейцам.

Таким образом, в элитной компании чемпионата мира-2020 из 16 участников бывший СССР могут представлять четверо - Россия, Латвия, Казахстан, Белоруссия. Точно это станет известно после предстоящего ЧМ-2019, который пройдет 10-26 мая в словацких Братиславе и Кошице.

А вот игравшая в Нур-Султане сборная Литвы вынуждена вернуться обратно в D-3. Эта команда в Казахстане заняла последнее, шестое место.