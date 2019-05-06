Новости

Лавров: На встрече с Помпео речь шла о реальной политике 19:15
Выживший в горящем SU1492 рассказал о происходившем на борту 19:11
"Аэрофлот" уведомил пассажиров об отмене рейсов в Шереметьево 19:05
Порошенко сменил командующего украинскими войсками в Донбассе 18:55
В Китае обнаружили древнюю стелу с "учением о сердце" Ганьцюаня 18:40
Вышел трейлер хоррора "Солнцестояние" - от создателя "Реинкарнации" 18:35
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок 18:35
"Аэрофлот" выплатит компенсации пассажирам рейса SU1492 18:31
В Петербурге многодетную мать не разлучат с детьми из-за антисанитарии 18:31
В Петербурге открыли памятник Герою Советского Союза Алие Молдагуловой 18:28
Второй трейлер нового "Человека-паука" заспойлерил "Мстителей: Финал" 18:15
Новый Hyundai Creta сфотографировали в городском потоке 18:15
Российский парапланерист разбился в Турции 18:12
В центре Брюсселя неожиданно раскопали город X века 18:00
Страховщики начали принимать документы на выплаты пассажирам рейса SU1492 17:57
Под Петербургом заметили утку из Красной книги 17:40
Турция недовольна ажиотажем вокруг покупки Анкарой С-400 17:36
Одна из жертв Вайнштейна госпитализирована после попытки суицида 17:35
Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика 17:31
ООН: К 2050 году с Земли исчезнет до миллиона видов животных 17:30
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года 17:29
Корвет "Гремящий" вышел на заводские испытания в Финский залив 17:27
В Госдуме оценили идею "обезлюдить Донбасс" 17:25
У загадочных гигантских каменных голов нашли магнитную аномалию 17:24
Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 18:54
Рубрика: Власть

Поболеют без виз

Иностранным гостям Евро-2020 для въезда в РФ будет достаточно билета на игру и паспорта болельщика
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, регламентирующий проведение в РФ чемпионата Европы по футболу-2020. Документ публикует "Российская газета".
Иностранные болельщики уже оценили преимущества безвизового въезда в Россию по билету и Fan-ID на чемпионате мира и Кубке конфедераций. Фото: РИА Новости Иностранные болельщики уже оценили преимущества безвизового въезда в Россию по билету и Fan-ID на чемпионате мира и Кубке конфедераций. Фото: РИА Новости
Иностранные болельщики уже оценили преимущества безвизового въезда в Россию по билету и Fan-ID на чемпионате мира и Кубке конфедераций. Фото: РИА Новости

Первенство Старого Света будет уже третьим крупным футбольным турниром, проходящим в России. Летом 2017 года наша страна принимала Кубок конфедераций ФИФА, а годом позже в РФ прошло главное соревнование четырехлетия - чемпионат мира. К слову, именно российский ЧМ ФИФА официально признала лучшим в истории.

Учрежден координационный совет по подготовке к Евро-2020

Проведение обоих турниров регламентировалось федеральным законом, в котором прописаны все детали. Сейчас, в связи с организацией чемпионата Европы, в принятый ранее документ были внесены изменения с учетом специфики турнира. Его проводит, напомним, уже не Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA), а Европейский союз футбольных ассоциаций (UEFA). Что же касается базовых принципов, то они остались неизменными. И это, безусловно, должно обрадовать болельщиков.

Главный для простых любителей футбола пункт публикуемого закона звучит так: "В течение периода, начинающегося за четырнадцать дней до даты проведения первого матча UEFA Евро-2020 в городе федерального значения Санкт-Петербурге и заканчивающегося в день проведения последнего матча UEFA Евро-2020 в городе федерального значения Санкт-Петербурге, въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в качестве зрителей UEFA Евро-2020, осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, получаемой иностранными гражданами и лицами без гражданства при наличии входного билета на матч или документа, дающего право на получение входного билета на матч".

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Юрий Лодыгин: Сборная России может выиграть Евро-2020

Точно такая же система въезда в страну действовала на Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018. Человек, купивший билет на футбол, оформлял себе так называемый паспорт болельщика или Fan-ID. Сделать это можно было онлайн, заполнив небольшую анкету на специальном сайте. Данные документы заменяли болельщикам визы. Кстати, нигде и никогда в мире такая схема ранее не применялась. Свою эффективность она доказала - сотни тысяч болельщиков, избавленные благодаря ей от визовых хлопот, остались очень довольны. Логично, что систему применят и сейчас, во время чемпионата Европы.

Второй важный момент - гостям Евро гарантируется бесплатный проезд общественным транспортом, за исключением такси. Для болельщиков льгота будет действовать в течение дня матча - достаточно иметь билет на игру. Также бесплатно будут перевозить волонтеров и аккредитованных журналистов, причем не только по самому Санкт-Петербургу, но и в пригородных электричках Ленинградской области.

Купив билет на футбол, болельщик на специальном сайте может оформить себе Fan-ID, заполнив небольшую анкету. Этих документов будет достаточно

Отметим, что Евро-2020 станет рекордным по масштабу турниром. Матчи примут сразу 13 городов континента, а сам чемпионат пройдет под лозунгом "Евро для Европы". Помимо Санкт-Петербурга, соревнования состоятся в Бухаресте, Дублине, Глазго, Брюсселе, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Будапеште, Мюнхене, Баку, Риме. Полуфиналы и финальный матч примет лондонский стадион "Уэмбли". В Санкт-Петербурге пройдут три поединка группового этапа, которые назначены на 13, 17 и 22 июня. 3 июля в городе на Неве состоится четвертьфинальный матч.

Власть Работа власти Спорт Футбол Чемпионат Европы Президент Чемпионат Европы по футболу - 2020 Комментарии к документам
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Песков прокомментировал отказ Китая от трехсторонней ядерной сделки
МАК приступил к расшифровке самописца разбившегося самолета
В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года