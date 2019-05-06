Иностранные болельщики уже оценили преимущества безвизового въезда в Россию по билету и Fan-ID на чемпионате мира и Кубке конфедераций. Фото: РИА Новости

Первенство Старого Света будет уже третьим крупным футбольным турниром, проходящим в России. Летом 2017 года наша страна принимала Кубок конфедераций ФИФА, а годом позже в РФ прошло главное соревнование четырехлетия - чемпионат мира. К слову, именно российский ЧМ ФИФА официально признала лучшим в истории.

Проведение обоих турниров регламентировалось федеральным законом, в котором прописаны все детали. Сейчас, в связи с организацией чемпионата Европы, в принятый ранее документ были внесены изменения с учетом специфики турнира. Его проводит, напомним, уже не Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA), а Европейский союз футбольных ассоциаций (UEFA). Что же касается базовых принципов, то они остались неизменными. И это, безусловно, должно обрадовать болельщиков.

Главный для простых любителей футбола пункт публикуемого закона звучит так: "В течение периода, начинающегося за четырнадцать дней до даты проведения первого матча UEFA Евро-2020 в городе федерального значения Санкт-Петербурге и заканчивающегося в день проведения последнего матча UEFA Евро-2020 в городе федерального значения Санкт-Петербурге, въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в качестве зрителей UEFA Евро-2020, осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, получаемой иностранными гражданами и лицами без гражданства при наличии входного билета на матч или документа, дающего право на получение входного билета на матч".

Точно такая же система въезда в страну действовала на Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018. Человек, купивший билет на футбол, оформлял себе так называемый паспорт болельщика или Fan-ID. Сделать это можно было онлайн, заполнив небольшую анкету на специальном сайте. Данные документы заменяли болельщикам визы. Кстати, нигде и никогда в мире такая схема ранее не применялась. Свою эффективность она доказала - сотни тысяч болельщиков, избавленные благодаря ей от визовых хлопот, остались очень довольны. Логично, что систему применят и сейчас, во время чемпионата Европы.

Второй важный момент - гостям Евро гарантируется бесплатный проезд общественным транспортом, за исключением такси. Для болельщиков льгота будет действовать в течение дня матча - достаточно иметь билет на игру. Также бесплатно будут перевозить волонтеров и аккредитованных журналистов, причем не только по самому Санкт-Петербургу, но и в пригородных электричках Ленинградской области.

Купив билет на футбол, болельщик на специальном сайте может оформить себе Fan-ID, заполнив небольшую анкету. Этих документов будет достаточно

Отметим, что Евро-2020 станет рекордным по масштабу турниром. Матчи примут сразу 13 городов континента, а сам чемпионат пройдет под лозунгом "Евро для Европы". Помимо Санкт-Петербурга, соревнования состоятся в Бухаресте, Дублине, Глазго, Брюсселе, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Будапеште, Мюнхене, Баку, Риме. Полуфиналы и финальный матч примет лондонский стадион "Уэмбли". В Санкт-Петербурге пройдут три поединка группового этапа, которые назначены на 13, 17 и 22 июня. 3 июля в городе на Неве состоится четвертьфинальный матч.