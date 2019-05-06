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06.05.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Какими мы увидим доллар и евро после первых майских каникул

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного Финансового Центра", специально для "Российской газеты":

- Шестого мая в плане макростатистики будет весьма интересная и репрезентативная подборка по еврозоне. Среди них - данные по индексам деловой активности PMI и розничным продажам в Старом свете, которые могут оказаться хуже ожиданий. В результате рубль в нашем базовом прогнозе к концу дня останется внутри торгового канала в паре с долларом (65-66), а в паре с евро может приблизиться к уровню 71,50.

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В целом в годовом выражении рубль остается в плюсе примерно на 7,5 процента против доллара. В то время, как мягкие валюты (корейская вона, бразильский реал и индийская рупия), которые еще по итогам марта прибавляли к доллару в рамках общего улучшения настроений в отношении "рисковых" активов, сейчас показывают либо минус, либо близки к этому. Виной всему очередной внеплановый виток укрепления американского доллара.

Его индекс - DXY, отметку которого в 97 мы сравниваем с нулем по Цельсию на шкале термометра, немного скорректировался вниз по итогам прошлого вторника. Но все же торгуется (и, судя по всему, будет торговаться 6 мая) выше этой отметки со всеми вытекающими последствиями для всех "мягких" валют, включая рубль.

Впрочем, российская валюта в течение апреля многократно показывала так называемые "ложные пробои" своих уровней поддержки и сопротивления, но каждый раз так же исправно стабилизировалась внутри нового торгового диапазона - 64-65 рублей за доллар. В паре с евро рубль теперь торгуется между значениями 71,50-72,50. То есть, в техническом смысле актуальный торговый канал переместился с 65-66 рублей за доллар до 64-65.

Фото: РИА Новости
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И новые факторы, которые просматриваются на ближайших подступах, связаны с ФРС США. Нам кажется, если искомое однократное повышение учетной ставки и состоится в этом году, то прав рынок, полагающий, что это произойдет не ранее сентября. Причина - одна. Сейчас - высокий сезон покупки домов в США, и повышение ставки по федеральным фондам ФРС неминуемо привело бы к нежелательному и несвоевременному удорожанию ипотечных кредитов, что замедлило бы их продажи девелоперами.

Для рубля отдельным дестабилизирующим фактором продолжает выступать "разбушевавшаяся" нефть, цена которой беспорядочно болтается в диапазоне 71-75 долларов за баррель сорта Brent. Очевидно, она отыгрывала постоянно меняющиеся прогнозы относительно полного нефтяного эмбарго против Ирана. Посмотрим, как поведут себя цены на этой неделе. Полгода, на которые для восьми стран сделали исключение, разрешив покупать без препятствий иранскую нефть, уже истекли.

Экономика Финансы Фондовый рынок Курс рубля Цена на нефть
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