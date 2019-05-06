Китайская компания ENFI изучает спрос на российском рынке

Около 100 китайских компаний приняло участие в 23-ей Международной выставке техники для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых в Москве. Среди них была и компания ENFI - ведущий китайский поставщик услуг, связанных с проектированием и строительством, техническими изделиями и комплексными решениями в области цветных металлов, сообщает информслужба мобильного приложения " Россия-Китай: главное ".

Для удовлетворения растущего спроса на инженерные услуги и повышения качества оборудования на рынке добычи полезных ископаемых в России и соседних регионах на выставку приехало более 300 экспонентов более чем из 20 стран мира. Около десяти тысяч участников и специалистов в этой сфере пообщались друг с другом для пользы дела. Событие уже признано одной из самых влиятельных международных выставок в сфере горной промышленности. С 2009 года выделена специальная зона для демонстрации горных машин и оборудования китайского производства.

Стенд компании ENFI посетил советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в России Ли Цзинюань. Он отметил, что поставка в Россию новейших технологий и оборудования китайского производства является своеобразной практикой укрепления двустороннего сотрудничества в сфере горной промышленности. Он также выразил надежду, что компания сможет тщательно изучить спрос на российском рынке для внесения большего вклада в укрепление практического сотрудничества между нашими странами, а также развитие глобальных технологий добычи полезных ископаемых.