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06.05.2019 06:45
Рубрика: Экономика

Китайский фондовый рынок упал на фоне разногласий с США

Текст: Екатерина Ясакова

Шанхайский биржевой индекс обвалился на 3,04 процента, Шэньчжэньский - на 3,98 процента, гонконгский индекс Hang Seng - на 2,46 процента, что непосредственно связано с угрозами Дональда Трампа повысить пошлины на ряд китайских товаров. Из-за этого Пекин заявил о вероятности прекращения торговых переговоров с Вашингтоном, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Фото: AP Photo/Hasan Jamali
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Хоязин Белого дома заявил, что пошлины на некоторые товары из КНР увеличатся с 10 до 25 процентов в пятницу, 10 мая. Он также не исключил ввода пошлин и на другие товары.

Торговая война между Китаем и США началась летом 2018 года. Страны ввели взаимные пошлины, после чего потеряли 34 миллиарда долларов. В декабре Вашингтон и Пекин сумели договориться о 90-дневном "торговом перемирии", которое закончилось в марте.

Экономика Финансы Фондовый рынок В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны
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