Китайский фондовый рынок упал на фоне разногласий с США

Шанхайский биржевой индекс обвалился на 3,04 процента, Шэньчжэньский - на 3,98 процента, гонконгский индекс Hang Seng - на 2,46 процента, что непосредственно связано с угрозами Дональда Трампа повысить пошлины на ряд китайских товаров. Из-за этого Пекин заявил о вероятности прекращения торговых переговоров с Вашингтоном, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Хоязин Белого дома заявил, что пошлины на некоторые товары из КНР увеличатся с 10 до 25 процентов в пятницу, 10 мая. Он также не исключил ввода пошлин и на другие товары.

Торговая война между Китаем и США началась летом 2018 года. Страны ввели взаимные пошлины, после чего потеряли 34 миллиарда долларов. В декабре Вашингтон и Пекин сумели договориться о 90-дневном "торговом перемирии", которое закончилось в марте.