Лавров и Помпео пообщались без переводчиков

В понедельник борт главы российского МИД Сергея Лаврова приземлился у самого Полярного круга - в Лапландии. Здесь, в финском городке Рованиеми, собрались шефы дипломатий стран Арктического совета - России, Канады, США, Финляндии, Исландии, Дании, Швеции и Норвегии, чтобы обсудить вопросы развития региона. Сразу после прилета Лавров отправился на переговоры с американским коллегой Майком Помпео - подобных контактов между двумя министрами не было уже почти год. Ждать ли потепления в отношениях РФ и США, на месте выясняла корреспондент "РГ".

Встреча дипломатов проходила в комплексе Лаппи-арена - бывшем ледовом стадионе, который финны переделали под представительские функции. Лед сняли, ворота, клюшки и другие атрибуты соперничества вынесли - в общем, создали атмосферу, самую благоприятную для дипломатии. Впрочем, растопить лед в отношениях между РФ и США было не так просто.

- Сколько госсекретарей вы повидали? - решил на всякий случать уточнить Помпео, приветствуя российского коллегу.

- Я уже перестал их считать, - многозначительно парировал Сергей Лавров.

Разговор они продолжили тет-а-тет - даже переводчиков попросили покинуть комнату переговоров. Не секрет, что с предыдущими главами госдепа - Рексом Тиллерсоном и особенно Джоном Керри у российского министра сложились хорошие личные отношения, и шефы дипломатий не упускали любую возможность, чтобы пообщаться даже на фоне самых острых кризисов. А вот с экс-директором ЦРУ Помпео такие контакты до сих пор сводились к минимуму. Их первые и единственные до этого дня переговоры состоялись в июле прошлого года здесь же, в Финляндии, - попутно с саммитом лидеров РФ и США, проходившим в Хельсинки. Однако потом ни на Генассамблее ООН, ни "на полях" саммита "двадцатки" в Аргентине они не нашли возможности пересечься. Так что новость о согласованной встрече в Рованиеми оказалась почти сенсацией.

Как раз накануне стало известно о возобновлении диалога первых лиц РФ и США: 3 мая Владимир Путин и Дональд Трамп целых полтора часа разговаривали по телефону. Правда, в то время как Трамп писал в Twitter воодушевленные отзывы о беседе с российским президентом, глава госдепа в не самых дипломатичных выражениях требовал от РФ "убраться из Венесуэлы". К разногласиям по Сирии, Украине и вопросам разоружения добавился острый кризис в Боливарианской республике, где США открыто добиваются смены власти.

По итогам переговоров Сергей Лавров не стал уточнять, был ли господин Помпео столь же резок в приватном общении. "Мы старались не концентрироваться на политических высказываниях, которые делаются публично для достижения определенного эффекта. Мы старались концентрироваться на реальной политике, и нам это удалось", - осторожно отметил глава МИД РФ. По его словам, стороны "сделали шаг вперед в развитие договоренностей" между президентами двух стран. Может ли в ближайшее время состояться саммит РФ и США, Сергей Лавров не сказал. Зато признал, что при личном общении с американскими дипломатами не нашел среди них сторонников безоглядной военной интервенции в Венесуэлу. И что у западных коллег есть понимание, что она обернулось бы катастрофой.

Собственно об Арктике министры будут говорить во вторник - на сессии Арктического совета. Он был задуман еще в 1996 году как площадка, где участники могут по-соседски обсудить вопросы развития региона, оставив в стороне политические разногласия. Впрочем, когда речь заходит об Арктике, вынести за скобки политику не удается.

"С американцами у нас ситуация двоякая. С одной стороны, нам удалось реализовать в Арктике множество взаимовыгодных проектов, - напомнил в беседе с "РГ" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Павел Гудев. - Год назад мы договорились о регулировании судоходства в Беринговом проливе. Там проходит очень много судов, рыболовецких траулеров, и никак нельзя допустить аварий с разливом нефти. Так что с Береговой охраной США мы достаточно успешно сотрудничаем. С другой стороны, за последний год на уровне руководства ВМС США и госдепартамента активизировались разговоры о том, что в российской Арктике американцы могут инициировать те или иные мероприятия в рамках программы "Свобода судоходства" (Freedom of Navigation). Например - попытаться без согласования с Москвой провести через акватории Северного морского пути свои военные корабли, как регулярно делают это в Южно-Китайском море, в Ормузском проливе, провоцируя Китай, Иран и многие другие страны".

США поднимают знамя "свободного судоходства" в Арктике, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, к которой сами до сих пор не присоединились. "Мы настаиваем, что Арктика - это уникальный морской регион, и здесь особую роль играет национальное правовое регулирование, которое сложилось задолго до принятия Конвенции ООН. Поэтому должен быть соблюден некий баланс, - объясняет Павел Гудев. - Часть акваторий, через которые проходят трассы Северного морского пути, Россия рассматривает как исторические внутренние воды, в то время как США выступают, прежде всего, за интернационализацию арктических проливов - Лаптева, Санникова, Вилькицкого, Шокальского. Мы же не считаем их международными проливами с правом транзитного прохода иностранных судов и кораблей".

Сергей Лавров повторил, что Россия как самое большое прибрежное арктическое государство с самой протяженной береговой линией берет на себя ответственность за безопасность Северного морского пути - своей национальной транспортной артерии. Как напомнил "РГ" эксперт РСМД, старший преподаватель факультета международных отношений СПБГУ Дмитрий Тулупов, еще в середине 1960-х госдеп и МИД СССР вели на этой почве дипломатические баталии, регулярно обмениваясь нотами протеста. "США уже тогда выражали несогласие с особым режимом администрирования Северного морского пути, введенным Москвой. Сейчас гипотетическая попытка задержания ледокола американской Береговой охраны силами Северного флота РФ стала бы серьезным инцидентом. Чтобы не допустить подобных конфликтов, нужно как можно скорее возобновить военно-политический диалог между профильными ведомствами двух стран", - уверен эксперт. Правда, этот диалог, способный снять напряженность, буксует вот уже пять лет. Регулярные встречи начальников генштабов вооруженных сил стран Арктического совета заморожены с 2014 года - по инициативе западных стран.

При этом военные эксперты, опрошенные "РГ", уверены: за разговорами американских адмиралов никакие действия в российской Арктике в обозримом будущем не последуют. Хотя бы потому, что у США нет дееспособных тяжелых ледоколов, способных на сопровождение подобных маневров. Между тем Россия обеспечивает надежную лоцманскую и ледовую проводку иностранных кораблей, и ни одна из стран, которые воспользовались Северным морским путем - а только в прошлом году их было более двух десятков, не пыталась оспорить сложившийся порядок.