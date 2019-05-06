6 мая борт главы российского МИДа Сергея Лаврова приземлился у самого Полярного круга - в Лапландии. Здесь, в финском городке Рованиеми, собрались шефы дипломатий стран Арктического совета - России, Канады, США, Финляндии, Исландии, Дании, Швеции и Норвегии, чтобы обсудить вопросы развития региона. Ожидалось, что "на полях" двухдневного форума Сергей Лавров проведет переговоры с американским коллегой Майклом Помпео - об этом заранее объявили и на Смоленской площади, и в госдепартаменте. Подобных контактов между двумя министрами не было уже почти год. Тронулся ли лед в отношениях РФ и США и придет ли политическое потепление в Арктику, где вот уже пять лет заморожен военно-политический диалог, выясняла корреспондент "РГ".

На момент подписания номера в печать итоги встречи Лаврова и Помпео известны еще не были. Не секрет, что с предыдущими госсекретарями США - Рексом Тиллерсоном и особенно Джоном Керри у российского министра сложились хорошие личные отношения, и шефы дипломатий не упускали любую возможность и любую площадку, чтобы лишний раз пообщаться даже на фоне самых острых кризисов. А вот с экс-директором ЦРУ Помпео контакты до сих пор сводились к минимуму. У них не было отдельной встречи даже на площадке Генассамблеи ООН - на Смоленской площади это объяснили "определенной сдержанностью" с американской стороны. Первые и до этого дня единственные переговоры Лаврова и Помпео состоялись в июле прошлого года здесь же, в Финляндии, - попутно с саммитом лидеров РФ и США, проходившим в Хельсинки. Правда, сближения тогда не вышло. Уже через месяц Вашингтон возобновил санкции против Тегерана, поставив под удар усилия международных посредников по решению иранской ядерной проблемы, а в феврале объявил о выходе из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Разобраться в статусе арктических вод и впрямь дело непростое - здесь сталкиваются правовые доктрины многих стран

Накануне предстоящей встречи в Рованиеми, которую, наконец, удалось согласовать, стало известно о полуторачасовом телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным - в обеих столицах его назвали конструктивным. Правда, в то время как Трамп писал в Twitter воодушевленные отзывы о беседе с российским президентом, глава госдепа в не самых дипломатичных выражениях требовал от РФ "убраться из Венесуэлы". Теперь к разногласиям России и СГА по Сирии, Украине и по вопросам разоружения добавился кризис в Боливарианской Республике, где Белый дом добивается смены власти. Именно эта тема станет одной из главных на переговорах двух министров. Накануне Сергей Лавров назвал спекуляции Помпео о вмешательстве РФ в дела Венесуэлы "неправдой", а позиции двух стран - "несовместимыми".

Эти позиции сталкиваются и в Арктике - о ней участники Совета будут говорить на сессии во вторник.

"С американцами у нас ситуация двоякая. С одной стороны, несмотря на нынешний кризис в отношениях, нам удалось реализовать в Арктике множество взаимовыгодных проектов, - напомнил в беседе с "РГ" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Павел Гудев. - Год назад мы договорились о регулировании судоходства в Беринговом проливе, разделяющем Чукотку и Аляску. Там проходит очень много судов, рыболовецких траулеров, и никак нельзя допустить аварий с разливом нефти. Мы также договорились о введении моратория на вылов водных биологических ресурсов в центральной части Северного Ледовитого океана. Так что с Береговой охраной США мы достаточно успешно сотрудничаем. С другой стороны, за последний год на уровне руководства ВМС США и госдепартамента активизировались разговоры о том, что в российской Арктике американцы могут инициировать те или иные мероприятия в рамках программы "Свобода судоходства". Например - попытаться без согласования с Москвой провести через акватории Северного морского пути свои военные корабли, как регулярно делают это в Южно-Китайском море, в Ормузском проливе, провоцируя Китай, Иран и многие другие страны - причем неважно, в каких отношениях те состоят с Соединенными Штатами".

Подобные акции осуществлялись американцами даже в отношении союзнической Канады - на маршруте Северо-Западного прохода. Кстати, и россияне, и канадцы отстаивают одинаковый подход в отношении своих национальных транспортных артерий в Арктике. "Но после кризиса 2014 года Оттава не спешит публично демонстрировать солидарность с нами", - отметил собеседник "РГ".

Разобраться в статусе арктических вод и впрямь дело непростое - здесь сталкиваются правовые доктрины многих стран. "Мы настаиваем, что Арктика - это уникальный морской регион, и здесь особую роль играет национальное правовое регулирование, которое сложилось задолго до принятия Конвенции ООН, где Арктика даже не упоминается, - объясняет Павел Гудев. - Сейчас в отношении Северного морского пути действует разрешительный порядок прохода гражданских судов, в отношении же военных кораблей мы предполагаем, что будет действовать более либеральный - уведомительный порядок прохода. Другое дело, что американцев и такой вариант не устраивает. Так что угроза локального военного инцидента в теории сохраняется, и весь вопрос в том, как мы будем реагировать на возможные провокационные действия американцев".

Взгляд из США

Вашингтон в этом году, пожалуй, как ни один другой участник Арктического совета, всячески стремится перехватить повестку и застолбить за собой право называться если не наиболее активным, то уж самым шумным игроком в Арктике. Госсекретарь Майкл Помпео, согласно циркулирующим в госдепартаменте слухам, нацелился добавить "стальной лексики" в арктический диалог и жестко обозначить американские интересы.

Накануне встречи в Рованиеми Пентагон выпустил доклад, где главной угрозой интересам США в Арктике, наряду с Россией конечно, назван Китай. Вашингтон также объявил, что намерен усилить свое влияние в арктических водах за счет более тесного сотрудничества с союзниками, в первую очередь с Данией. И в качестве первого шага на этом направлении в Гренландии предполагается на постоянной основе организовать "американское дипломатическое присутствие", поскольку в Белом доме полагают, что датские территории находятся под угрозой растущего китайского влияния.

По словам главы ВМС США Ричарда Спенсера, уже летом американские военные корабли пройдут по маршруту Северо-западного прохода. Правда, как уточнил Спенсер, он до конца "не уверен, удастся ли пройти весь маршрут, поскольку кое-где еще стоит лед".