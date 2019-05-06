Лавров: На встрече с Помпео речь шла о реальной политике

На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео обсуждалась реальная политика, а не публичные заявления. Как заявил сам российский министр, переговоры на полях министерской сессии Арктического совета в финском городе Рованиеми прошли конструктивно.

"Мы не старались концентрироваться на тех высказываниях, которые звучат в публичном пространстве, учитывая, что на эти высказывания оказывают влияние чересчур многие вещи, как правило не относящиеся к реальной политике. Мы старались концентрироваться на реальной политике. Нам это удалось", - отметил Лавров.

По его мнению, был сделан шаг вперед в развитие тех дискуссий, которые состоялись между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом по телефону несколько дней назад.

"Мы обсудили целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня и в ООН, и в целом в международных отношениях, и обсудили вопросы, касающиеся стратегической стабильности", - сообщил глава МИД РФ.

В частности речь шла о ситуации в Венесуэле. По словам Лаврова, представители США понимают катастрофичность силового сценария.

"Мы категорически против военных действий где бы то ни было в нарушение международного права. Применение силы может санкционировать только СБ ООН. Либо оно может быть в ответ на агрессию против суверенного государства. Ничего подобного ни в каких вариантах не наблюдается в Венесуэле", - завил министр, выразив надежду, что понимание ситуации выльется в реальные действия.

Что касается встречи президентов РФ и США, то, по словам Лаврова, она состоится, когда такая возможность представится.