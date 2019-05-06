Новости

В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов 21:05
Опубликовано видео подъема обломков обгоревшего Superjet-100 в Шереметьево 21:03
СМИ: США отзывают посла с Украины 20:57
РЖД сообщила о возможности строительства в Турции широкой колеи 20:56
Названы самые популярные праворульные машины в России 20:56
С Бессмертным полком пройдет колонна памяти героев сопротивления в нацистских лагерях 20:17
Следователи завершили работу на месте аварийной посадки в Шереметьево 20:11
В Москву прибыли семьи восьмерых погибших в аэропорту Шереметьево 20:02
Лавров: Россия отвечает за безопасность Северного морского пути 19:55
В центре Москвы в аварии пострадали три сотрудника полиции 19:54
Власти Севастополя окажут помощь матери погибшего в SSJ курсанта 19:39
В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек 19:37
Лавров: На встрече с Помпео речь шла о реальной политике 19:15
Выживший в горящем SU1492 рассказал о происходившем на борту 19:11
"Аэрофлот" уведомил пассажиров об отмене рейсов в Шереметьево 19:05
Порошенко сменил командующего украинскими войсками в Донбассе 18:55
В Китае обнаружили древнюю стелу с "учением о сердце" Ганьцюаня 18:40
Вышел трейлер хоррора "Солнцестояние" - от создателя "Реинкарнации" 18:35
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок 18:35
"Аэрофлот" выплатит компенсации пассажирам рейса SU1492 18:31
В Петербурге многодетную мать не разлучат с детьми из-за антисанитарии 18:31
В Петербурге открыли памятник девушке-снайперу, убившей 78 фашистов 18:28
Второй трейлер нового "Человека-паука" заспойлерил "Мстителей: Финал" 18:15
Новый Hyundai Creta сфотографировали в городском потоке 18:15
Российский парапланерист разбился в Турции 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 19:39
Рубрика: Культура

Радио с видео

Легендарная радиоведущая снимает документальное кино
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
Диана Берлин с детства представляла себя произносящей у микрофона слова "Здравствуйте, уважаемые радиослушатели". Легендарная радиоведущая, выходившая в эфир Всесоюзного радио, "Маяка", "Радио Культура" и не только, в 90-е возглавлявшая "Радио-1" и "Авторадио", пришла в Главную редакцию музыкального радиовещания в 1969-м. С тех пор она и отмечает 7 мая День радио. А совсем недавно попробовала себя и в документальном кино: на Общественном телевидении России выходит цикл "Россия, далее везде".
Диана Берлин: Мы делаем фильмы о людях, прославивших Россию во всем мире. Фото: Евгения Гусева / Комсомольская правда Диана Берлин: Мы делаем фильмы о людях, прославивших Россию во всем мире. Фото: Евгения Гусева / Комсомольская правда
Диана Берлин: Мы делаем фильмы о людях, прославивших Россию во всем мире. Фото: Евгения Гусева / Комсомольская правда

Вы прожили на радио целую эпоху. Нет ли ностальгии по былому?

Фото: AP Photo/Francois Mori
Фильм от создателей "1+1" завершит Каннский кинофестиваль

Диана Берлин: По времени у меня ностальгии нет. Но есть - по людям, мне ведь так повезло: работа свела меня с уникальными профессионалами - театроведами, филологами, музыкантами... Вот ты приходишь на работу, а по коридору идет великий Эмиль Гилельс. Или Ираклий Андроников. В очереди за сосисками стоишь за Смоктуновским... В 80-е годы я многому научилась у мастеров, с которыми довелось работать бок о бок: смотрела, как они собирают программы, как продумывают их композицию. 90-е стали годами прямого эфира, стало можно напрямую разговаривать диалог со страной, у нас в студии во время передач не умолкали все четыре многоканальных телефона...

Радио сегодня меняется - это уже не просто радиоточка или приемник с ручкой - это еще и видео, и интернет...

Диана Берлин: Изменения произошли разительные, но при этом надо понимать: каждый формат хорош на своем месте. Есть радиошоу, и там видео абсолютно уместно: когда можно и музыкантов разместить в студии, есть поющие и танцующие ведущие, тут есть что показывать и на что смотреть. А есть радио, где видео не нужно, а нужна индивидуальная подача, хороший русский язык, правильно выбранная интонация. Такое радио и без камеры прекрасно себя чувствует, и рейтинг его не падает.

У меня нет ностальгии по былому, но есть - по людям, с которыми довелось работать

Вы и сами в последнее время занялись видео - на ОТР сейчас выходит цикл фильмов, подготовленный продюсерским центром "Наша артель".

Диана Берлин: Да, захотелось попробовать себя на телевидении. И придумался проект "Россия, далее везде" - цикл фильмов о людях и событиях, прославивших Россию. Мы сделали уже 5 фильмов: "Лебединое озеро", "Архитектор Мельников", "Золотое кольцо", "Лев Яшин" - а со Львом Ивановичем мне в свое время посчастливилось работать в студии - и фильм "Завтра начинается сегодня", о творческой молодежи, прославляющей Россию в наши дни, - о молодом дирижере, уникальном пианисте, талантливом ученом. У меня и группа, с которой мы делаем этот цикл, такая же - замечательный молодой режиссер, яркая ведущая... Все это плюс, конечно, сотрудничество с ОТР, с Анатолием Григорьевичем Лысенко, который навсегда - наш учитель, и дает возможность реализовать себя в новой области. Но главной моей любовью было и остается радио.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Общество СМИ и соцсети
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Песков прокомментировал отказ Китая от трехсторонней ядерной сделки
Выживший в горящем SU1492 рассказал о происходившем на борту
В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года