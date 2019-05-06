Диана Берлин с детства представляла себя произносящей у микрофона слова "Здравствуйте, уважаемые радиослушатели". Легендарная радиоведущая, выходившая в эфир Всесоюзного радио, "Маяка", "Радио Культура" и не только, в 90-е возглавлявшая "Радио-1" и "Авторадио", пришла в Главную редакцию музыкального радиовещания в 1969-м. С тех пор она и отмечает 7 мая День радио. А совсем недавно попробовала себя и в документальном кино: на Общественном телевидении России выходит цикл "Россия, далее везде".

Вы прожили на радио целую эпоху. Нет ли ностальгии по былому?

Диана Берлин: По времени у меня ностальгии нет. Но есть - по людям, мне ведь так повезло: работа свела меня с уникальными профессионалами - театроведами, филологами, музыкантами... Вот ты приходишь на работу, а по коридору идет великий Эмиль Гилельс. Или Ираклий Андроников. В очереди за сосисками стоишь за Смоктуновским... В 80-е годы я многому научилась у мастеров, с которыми довелось работать бок о бок: смотрела, как они собирают программы, как продумывают их композицию. 90-е стали годами прямого эфира, стало можно напрямую разговаривать диалог со страной, у нас в студии во время передач не умолкали все четыре многоканальных телефона...

Радио сегодня меняется - это уже не просто радиоточка или приемник с ручкой - это еще и видео, и интернет...

Диана Берлин: Изменения произошли разительные, но при этом надо понимать: каждый формат хорош на своем месте. Есть радиошоу, и там видео абсолютно уместно: когда можно и музыкантов разместить в студии, есть поющие и танцующие ведущие, тут есть что показывать и на что смотреть. А есть радио, где видео не нужно, а нужна индивидуальная подача, хороший русский язык, правильно выбранная интонация. Такое радио и без камеры прекрасно себя чувствует, и рейтинг его не падает.

У меня нет ностальгии по былому, но есть - по людям, с которыми довелось работать

Вы и сами в последнее время занялись видео - на ОТР сейчас выходит цикл фильмов, подготовленный продюсерским центром "Наша артель".

Диана Берлин: Да, захотелось попробовать себя на телевидении. И придумался проект "Россия, далее везде" - цикл фильмов о людях и событиях, прославивших Россию. Мы сделали уже 5 фильмов: "Лебединое озеро", "Архитектор Мельников", "Золотое кольцо", "Лев Яшин" - а со Львом Ивановичем мне в свое время посчастливилось работать в студии - и фильм "Завтра начинается сегодня", о творческой молодежи, прославляющей Россию в наши дни, - о молодом дирижере, уникальном пианисте, талантливом ученом. У меня и группа, с которой мы делаем этот цикл, такая же - замечательный молодой режиссер, яркая ведущая... Все это плюс, конечно, сотрудничество с ОТР, с Анатолием Григорьевичем Лысенко, который навсегда - наш учитель, и дает возможность реализовать себя в новой области. Но главной моей любовью было и остается радио.