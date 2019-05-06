Минувший 27-й тур Премьер-лиги ознаменовался чемпионством "Зенита". Но он не внес существенных коррективов в борьбу за места в еврокубках. Сейчас на них претендуют сразу пять команд.

Вторую строчку, дающую прямую путевку в Лигу чемпионов, по-прежнему занимает "Локомотив". Но на минувшей неделе "красно-зеленые" потерпели первое поражение в весенней части сезона, уступив в Туле "Арсеналу" (0:2). Как на этот результат отреагируют теперь уже бывшие чемпионы страны - сказать трудно.

Отличный шанс догнать "железнодорожников" упустил "Краснодар". "Быки" вели на выезде у "Ростова" до 89-й минуты, но гол Эльдора Шомуродова помешал им одержать победу - 1:1. Интересно, что в нынешнем сезоне эти команды провели четыре матча и ни в одном из них краснодарцы не смогли выиграть.

Не смог прервать неудачную для себя серию и ЦСКА. В последние годы для армейцев нет более неудобного соперника, чем "Динамо". Причем не важно, в какой форме находятся "бело-голубые" и на что они претендуют. Вот уже три года как "красно-синие" не могут победить в этом дерби. А из последних 18 встреч против динамовцев ЦСКА был сильнее лишь в двух.

Очередное противостояние этих команд получилось ярким. Матч на Песчаной завершился боевой ничьей (2:2), которая вряд ли устроила что армейцев, что "бело-голубых". ЦСКА остался на четвертой строчке с отставанием от "Краснодара" в два очка. А "Динамо" продолжает бороться за выживание.

- Когда соперник забивает два мяча, очень сложно рассчитывать на победу. Статистика пропущенных голов у нас критичная. С этим надо что-то делать, - признался главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. - В атаке что-то получается, мы создаем. Но ошибки в обороне все перечеркивают. Ошибка Набабкина в эпизоде с голом? Не имеет права такой опытный защитник допускать такой ляп. Это не поддается анализу.

Благодаря осечкам конкурентов и собственным победам приблизились к лидирующей тройке "Спартак" с "Арсеналом". За три тура до финиша сезона "красно-белые" отстают от третьей строчки на четыре очка, а туляки - на пять. При этом "оружейникам" еще предстоит сыграть на своем поле с "Краснодаром".

Своим мнением о борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов с "РГ" поделился бывший защитник сборной России, "Зенита" и ЦСКА Максим Боков.

Рискнете дать прогноз - кто попадет в тройку?

Максим Боков: Нет, у нас все очень запутанно. Хотя все вокруг говорят, что у нас скучный чемпионат. Но смотрите, какая борьба идет за место в Лиге чемпионов. И оступиться может каждый. Так что пока я бы не стал говорить, что у "Локомотива" и "Краснодара" больше шансов, чем у ЦСКА.

Что происходит с "Краснодаром"? Команда уже в третьем матче весной пропускает в концовке и теряет очки.

Максим Боков: Сказывается нехватка опыта борьбы в решающем отрезке сезона. Где-то "Краснодару" не везет. Еще мне кажется, на команду сильно повлияла Лига Европы. Все же сложно играть на два фронта.

Нет ощущения, что "Краснодар" психологически не готов к участию в Лиге чемпионов?

Максим Боков: Наоборот - ему пора выходить на новый уровень. В Лиге Европы команда неплохо себя проявила. Интересно будет посмотреть на "Краснодар" в Лиге чемпионов. Если он туда, конечно, пробьется.

Еще более непонятной выглядит ситуация с ЦСКА. В последних пяти матчах - одна победа.

Максим Боков: Не забывайте: у ЦСКА команда все еще строится. Много молодежи, неопытных ребят. Отсюда и такая нестабильность.

"Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА на троих набрали лишь два очка в 27-м туре

Весной ЦСКА пропустил больше, чем за всю первую часть сезона. Почему так происходит?

Максим Боков: Опять же: не хватает опыта. Посмотрите на защиту ЦСКА - там одна молодежь. Ну кроме, может быть, Набабкина и Щенникова. Нынешняя ситуация напоминает мне историю Березуцких. Сколько братьев ругали, помните? А они выросли в мастеров. Надеюсь, то же самое будет и с Бекао, Магнуссоном.

"Спартак" еще может вклиниться в борьбу за Лигу чемпионов?

Максим Боков: Не очень в это верится. Разве что конкуренты начнут один за одним терять очки. Тогда - да, возможно, у "Спартака" будут шансы на тройку. Но "красно-белые" сами крайне нестабильны. Вспомните матч с "Рубином". Хотя календарь у спартаковцев вроде легче, чем у ЦСКА или "Краснодара".