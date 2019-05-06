МАК скопировал информацию "черных ящиков" сгоревшего самолета в Шереметьево

Вся полетная информация самописцев сгоревшего в аэропорте "Шереметьево" самолета скопирована и подготовлена для расшифровки и анализа, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Специалисты приступили к исследованию бортовых регистраторов на базе Научно-технического центра МАК, уточнили в организации.

"Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

При этом, комиссия по расследованию авиационного происшествия МАК продолжает работу в аэропорте "Шереметьево", уточнили в МАК. Отчет о результатах работы Комиссии МАК с оперативными рекомендациями по безопасности полетов будет подготовлена в 30-дневный срок.

В воскресенье, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево" и загорелся. В пожаре погиб 41 человек.

Всего на борту самолета находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.