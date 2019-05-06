Новости

В столкновении трех автомобилей в Москве погиб один человек 06.05.2019
МАК скопировал информацию "черных ящиков" сгоревшего самолета в Шереметьево 06.05.2019
На месте взрыва в доме Железноводска найдено тело погибшего 06.05.2019
Приговор Кокорину и Мамаеву будет вынесен в среду 06.05.2019
Аэропорт "Шереметьево" перешел в штатный режим работы 06.05.2019
Украинский город остался без воды из-за долгов 06.05.2019
Минздрав: Состояние пострадавших в Шереметьево стабильно 06.05.2019
В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево 06.05.2019
Российскую авиабазу в Сирии обстреляли дважды за день 06.05.2019
На Урале произошла авария на газопроводе 06.05.2019
В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов 06.05.2019
Опубликовано видео подъема обломков обгоревшего Superjet-100 в Шереметьево 06.05.2019
СМИ: США отзывают посла с Украины 06.05.2019
РЖД сообщила о возможности строительства в Турции широкой колеи 06.05.2019
Названы самые популярные праворульные машины в России 06.05.2019
С Бессмертным полком пройдет колонна памяти героев сопротивления в нацистских лагерях 06.05.2019
Следователи завершили работу на месте аварийной посадки в Шереметьево 06.05.2019
В Москву прибыли семьи восьмерых погибших в аэропорту Шереметьево 06.05.2019
Лавров: Россия отвечает за безопасность Северного морского пути 06.05.2019
Стал известен полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета 06.05.2019
Власти Севастополя окажут помощь матери погибшего в SSJ курсанта 06.05.2019
В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек 06.05.2019
Лавров: На встрече с Помпео речь шла о реальной политике 06.05.2019
Выживший в горящем SU1492 рассказал о происходившем на борту 06.05.2019
"Аэрофлот" уведомил пассажиров об отмене рейсов в Шереметьево 06.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 23:03
Рубрика: Экономика

МАК скопировал информацию "черных ящиков" сгоревшего самолета в Шереметьево

Текст: Евгений Гайва

Вся полетная информация самописцев сгоревшего в аэропорте "Шереметьево" самолета скопирована и подготовлена для расшифровки и анализа, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Специалисты приступили к исследованию бортовых регистраторов на базе Научно-технического центра МАК, уточнили в организации.

"Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Аэропорт "Шереметьево" перешел в штатный режим работы
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Минздрав: Состояние пострадавших в Шереметьево стабильно

При этом, комиссия по расследованию авиационного происшествия МАК продолжает работу в аэропорте "Шереметьево", уточнили в МАК. Отчет о результатах работы Комиссии МАК с оперативными рекомендациями по безопасности полетов будет подготовлена в 30-дневный срок.

В воскресенье, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево" и загорелся. В пожаре погиб 41 человек.

Всего на борту самолета находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Российскую авиабазу в Сирии обстреляли дважды за день
Песков прокомментировал отказ Китая от трехсторонней ядерной сделки
Стал известен полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года