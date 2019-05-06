Макрон: Совет Европы нуждается в России

"Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в составе Совета Европы", - высказал свое мнение Макрон на пресс-конференции с генеральным секретарем СЕ Турбьёрном Ягландом. По его мнению, организация и Россия нуждаются друг в друге. "Хотел бы, чтобы Совет Европы преодолел существующий кризис и обратил свои взгляды в будущее", - добавил президент.

"Права России как страны-участницы Совета Европы должны соблюдаться, а Россия, в свою очередь, должна выполнять свои обязательства перед организацией", - заявил Макрон.

Напомним, что отношения России и Совета Европы обострились в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Тогда Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В 2017 году часть российских выплат в бюджет организации была заморожена до полного восстановления полномочий делегации в ПАСЕ.

По словам постпреда России при Совете Европы Ивана Солтановского, Москва рассматривает все варианты, вплоть до выхода из СЕ и Европейской конвенции по правам человека, если не удастся прийти к компромиссу с европейскими партнерами.