Медики бьют тревогу: у школьников все чаще фиксируются такие симптомы, как "текстовая шея" и "смартфонный палец". Как научить ребят, не выпускающих из рук гаджеты, разговаривать и слышать друг друга? Мыслями об этом поделился заслуженный артист России Владимир Машков, который вместе с коллегами по Московской театральной школе Олега Табакова проводит сейчас отборочные туры для девятиклассников, желающих стать актерами:

- Моя мама, а она работала режиссером в Новокузнецком театре кукол, меня все время чем-то занимала, подкидывала что-то интересное, в том числе и энциклопедии с картинками. Развивала во мне любознательность. Тотальное внимание - это, на мой взгляд, и есть любовь. В шесть лет я тяжело заболел. Долго не мог встать на ноги. Тогда мама принесла мне куклу - Буратино и сказала: "Он сделает шаг - и ты сделаешь". Так вместе с Буратино я прошел куклотерапию и заново научился ходить.

В одном из городов на отборочных турах комиссия посмотрела 120 ребят. У 70 процентов обнаружились дефекты речи. Сейчас дети мало и невнятно говорят, потому что на глубинном уровне у них нет задачи быть услышанными, понятыми. Дети разбираются в "эмодзи", но не могут распознать свои и чужие чувства в реальном общении. Понимают, что такое радость, но что такое разделенная радость и чем она отличается от неразделенной - им понять уже сложно. А чем отчаяние отличается от грусти, грусть от хандры?..

Что можно противопоставить "инстаграмизации" мышления? Единственное спасение - театральные кружки. Любительские, под руководством педагогов. Маленькие, большие - неважно. Такой кружой должен быть в каждой школе. Он даст детям возможность более глубокого знакомства с большой серьезной литературой, большими, серьезными чувствами. Это, конечно, не отменит современной гаджет-культуры, но обогатит, разнообразит эмоциональный и интеллектуальный опыт личности, даст возможность не просто читать, а говорить великим языком Чехова и Гоголя.

Сцена отвлекает от гаджетов. Потому что в любом случае в процессе работы над спектаклем, его создания, обсуждения ребятам придется сотрудничать, эмоционально общаться с другими людьми, искать пути коммуникации. Суть и основа театра - партнерские взаимоотношения. Если актеры правильно взаимодействуют друг с другом, то и зрители обязательно подключатся. Такой спектакль - радость для всех. От эмоционального интеллекта зависит 80 процентов успеха личности. Потому в Год театра предлагаю всем идти в театр. Открыть свои театры. Школьные, домашние, дворовые. Попробуйте. Это не такие большие затраты. Музыкальные инструменты стоят дороже.

Комментарий

Владимир Пересыпкин, директор лицея N11 г. Новокузнецка, кандидат педагогических наук:

- У нас в лицее театральный кружок работал. У детей выпрямлялась спина, они переставали заикаться! Было это, правда, лет десять назад. Тогда мы располагали бюджетными ресурсами, были свободные ставки. Теперь - нет. И скромные попытки сделать нечто подобное своими силами ограничиваются лишь разовыми мероприятиями.