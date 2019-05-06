Матч Единой лиги ЦСКА - "Нижний Новгород" начнется с минуты молчания

Второй матч четвертьфинала баскетбольной Единой лиги между ЦСКА и "Нижним Новгородом" начнется с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба "красно-синих".

"ПБК ЦСКА выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево, - сказано в сообщении. - Сегодняшний матч против "Нижнего Новгорода" в Единой лиге ВТБ начнется с минуты молчания".

Трагедия произошла накануне. В самолет рейсом Москва - Мурманск ударила молния, и борт вернулся в аэропорт для экстренной посадки. При приземлении воздушное судно загорелось, и хотя, благодаря усилиям членов экипажа удалось организовать эвакуацию и многие спаслись, в итоге 41 человек из 78, находившихся на борту, погиб.