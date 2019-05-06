Маткапитал можно будет вложить в покупку квартир через эскроу-счета

"Материнский капитал, и жилищные сертификаты в скором времени станет возможно направлять на покупку квартир в новостройках через использование эскроу-счетов. Никаких проблем не будет", - заявил он.

Стасишин отметил, что сейчас процентов 90 обладателей материнского капитала и жилищных сертификатов идут на вторичный рынок. Замминистра считает, что переход обладателей жилищных сертификатов и материнского капитала на первичный рынок убережет их от потери денег.

Полный текст интервью с заместителем министра строительства и ЖКХ Никитой Стасишиным читайте в ближайшем номере "Российской газеты".