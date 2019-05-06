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Текст:  Ирина Жандарова
13:46 06.05.2019

Маткапитал можно будет вложить в покупку квартир через эскроу-счета

Минстрой разрабатываем меры, которые перенаправят обладателей материнского капитала на первичный рынок строительства с использованием эскроу-счетов, сообщил в интервью "Российской газете" заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.  
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Материнский капитал, и жилищные сертификаты в скором времени станет возможно направлять на покупку квартир в новостройках через использование эскроу-счетов. Никаких проблем не будет", - заявил он. 

Фото: iStock
Какие застройщики продолжат пользоваться деньгами дольщиков

Стасишин отметил, что сейчас процентов 90 обладателей материнского капитала и жилищных сертификатов идут на вторичный рынок. Замминистра считает, что переход обладателей жилищных сертификатов и материнского капитала на первичный рынок убережет их от потери денег.

Полный текст интервью с заместителем министра строительства и ЖКХ Никитой Стасишиным читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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