Медики рассказали, как на даче уберечь суставы от нагрузки

Начало лета - не только отдых на южных морях или у речки, но и обычная для большинства россиян возня на даче, где нужно копать и полоть, поливать и удобрять. Голова при этом отдыхает, легкие наполняются чистым свежим воздухом, а вот суставы, увы, подвергаются нагрузке, часто чрезмерной.

Как же избежать болей в шее и поясницы после такого "отдыха" за городом?

Во-первых, поясняют медики, нагрузку на позвоночник нужно чередовать с отдыхом.

"В районе поясницы есть лордоз - тот самый прогиб позвоночника вперед, - рассказал порталу "Вечерняя Москва" врач-невролог Андрей Русаков. - Когда человек сгибается вперед, лордоз начинает изгибаться в обратном направлении,- Для позвоночника это неестественно, потому долго в такой позе стоять нельзя, о чем спина вам недвусмысленно сообщает болью. Кроме того, в такой позе циркуляция крови сильно нарушается, что может привести к воспалению".

Поэтому необходимо чередовать нагрузки, комбинируя различные работы на участке.

Другая частая ошибка дачника - поднятие груза с земли при помощи спины, через наклон. А ведь это стресс для позвоночника.

"Поднимать нужно за счет мышц ног, а не спины, - напоминает врач. - То есть присесть, взять лейку, выпрямить спину, насколько это возможно, а уже только потом подняться вместе с лейкой".

Еще одна хитрость при работе на земле - равномерное распределение нагрузки на правую и левую руки, несмотря на то, что правши и левши предпочитают делать это одной рукой. А ведь это ведет к искажению плечевых суставов, позвоночника. В результате кровь тоже начинает циркулировать неправильно.

"Достаточно распределить нагрузку пополам и в каждую руку взять по мешку картошки или ведру, - подсказывает Андрей Русаков. - Или чередовать нагрузку: морковь, допустим, поливаете с правой руки, свеклу с левой. То же самое относится и к ногам. Когда будете пропалывать грядки, обратите внимание, на какую ногу вы припадаете и меняйте их время от времени"., увы,