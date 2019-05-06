МИД Венесуэлы: Каракас сможет ответить, если США решатся на вторжение

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил на пресс-конференции в Москве, что его страна готова к самым разным сценариям развития событий, в том числе и к вторжению США.

"Если США предпочтут военный путь, мы готовы сопротивляться - у нас есть армия, полиция, наш народ, и мы готовы уничтожить любую армию, какой бы мощной она ни была", - сказал глава МИД.

При этом он подчеркнул, что надеется на то, что такого никогда не произойдет, Каракас призывает Вашингтон к диалогу.

Арреас также отметил, что численность находящихся в Венесуэле российских военных может быть увеличена.

"В настоящее время на территории Венесуэлы присутствует комиссия специалистов, она может быть расширена", - сказал он и добавил, что Каракасу и Москве необходимо обмениваться военно-технической информацией, а также обслуживать военную технику российского производства, стоящую на вооружении вооруженных сил Боливарианской республики.

Кроме того, Венесуэла рассчитывает на "интенсивный обмен разведданными с Россией", отметил Арреас.