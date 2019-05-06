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06.05.2019 02:00
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития создаст реестр "звездных" гостиниц и пляжей

Текст: Ольга Игнатова
На сайте минэкономразвития появится Единый перечень классифицированных объектов туристической индустрии - гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня, шестого мая, вступает в силу порядок введения такого перечня. В принципе он уже существует, но в экспериментальном варианте. А теперь все задачи по его формированию и ведению возложены на Министерство экономического развития.

Для гостиниц с этого года классификация становится обязательной. Так, с 1 июля 2019 года эта норма начинает действовать для гостиниц с количеством номеров более 50, с 1 января 2020 года для гостиниц с количеством номеров более 15, а с 1 января 2021 для всех гостиниц.

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Классификация горнолыжных трасс и пляжей пока добровольная. Тем не менее, сегодня в России все-таки классифицировано более 150 трасс и пляжей. Есть такие трассы, например, на сочинском горнолыжном курорте "Роза хутор".

Классификация пляжей тоже проходит. Больше всего таких пляжей в Сочи, Анапе, Геленджике. Под синим флагом (свидетельство высшей категории) работают более 30 пляжей. Туристам удобно ориентироваться на цвет флага, который отражает совокупность нескольких характеристик пляжа - безопасность, уровень комфорта, ассортимент услуг, предоставляемых на пляже.

Как пояснила "Российской газете" профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Наталья Зайцева, классификацией занимаются аккредитованные организации. Например, Российская гостиничная ассоциация. Стоит эта услуга для заявителя примерно 40 тысяч рублей. Деньги для бизнеса небольшие, а наличие "звезд" впоследствии даст больше посетителей.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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