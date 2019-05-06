Минск приглашает окунуться в победное буйство сирени

Залпы цветущей сирени уже много десятилетий напоминают в Союзном государстве о майском триумфе Великой Победы, освобождении не только народов страны, но и всего европейского континента от нацистского порабощения.

Неделя этого удивительного созвездия красоты и весеннего пробуждения жизни, получившего свое название по имени древнегреческой нимфы Сиринги, по заведенной традиции приглашает в середине мая жителей и гостей Минска в Ботанический сад академии наук Беларуси.

Кульминацией праздника, который стартует на следующей неделе, станет 18 мая "Сиреневый сад и огненная феерия на воде", сообщили БЕЛТА садоводы. Цветущий сирингарий, пояснили они, - излюбленное место жителей столицы. Ведь в нем собрано более 250 сортов, в том числе 16 - белорусской селекции. "Полюбоваться и оценить красоту сирени, насладиться ее ароматом, научиться искусству выращивания сортовой сирени с помощью советов и консультаций от ведущего специалиста Ботанического сада может любой посетитель", - информирует агентство.

Как известно, родина этого уникального творения природы - Малая Азия, Персия. В Европе сирень прижилась лишь в 16 веке, поразив не только чарующим рисунком своих лепестков, но и особой энергетикой.

Между прочим, кураторы выставки поясняют, что с древних времен девушки использовали сирень для гаданий: считалось, что, если найдешь пятилепестковый цветок, значит, будешь счастливой. С особым настроением всматривалась молодежь в пахучие кисти, отыскивая цветки, которые вместо обычных четырех лепестков имели пять, а иногда и более.

Особенным обилием таких цветков отличается белая сирень, а вот у лиловой они встречаются гораздо реже. Найдя такой цветок, счастливицы засушивали его и хранили в книгах, а иногда даже съедали на счастье. Кстати, эксперты утверждают, что кусты сирени надежно стерилизуют воздух в радиусе 20 км, обладая особыми лечебными свойствами.

И в России сирень всегда украшала старинные усадьбы, пышно встречая наступающее лето. Ее выращивали в садах и парках, высаживали возле особняков. Она была неотъемлемым элементом жизни славянских имений. Многим художникам "позировало" это весеннее совершенство аромата и цвета, но первыми на память, чаще всего, приходят поэтичные полотна Михаила Врубеля и Петра Кончаловского.

И еще один аргумент в пользу прогулки по Ботаническому саду. Приятным бонусом для посетителей минского вернисажа на открытом воздухе станет музыкальный сюрприз. Чарующие мелодии вальса в исполнении ансамбля валторнистов Большого театра Беларуси "Золото Рейна" сольются с ароматами и великолепием растений, а на озерном комплексе в романтической обстановке пройдет концерт оркестра "Немига".