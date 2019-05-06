Новости

Блогеры поставили на машину канализационные люки вместо колес 11:35
Желтый уровень опасности объявлен в столице 11:31
Половина россиян не представляет себе жизни без интернета 11:30
Вышел русский трейлер хоррора Сэма Рэйми про крокодила-людоеда 11:25
Ковертопланы Osprey перелетели через Тихий океан 11:22
Матч Единой лиги ЦСКА - "Нижний Новгород" начнется с минуты молчания 11:17
Лазерная установка сбила несколько летящих ракет в США 11:14
Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска 11:13
В столице впервые проведут экскурсию по "военному" лесу 11:09
В катастрофе в Шереметьево погиб житель Тамбовской области 11:07
Китай продолжит переговоры с США, несмотря на заявления Трампа 11:03
Минздрав рассказал о пострадавших в результате катастрофы в Шереметьево 11:01
В организмах речных рачков найдены наркотики и пестициды 11:00
Умерла актриса и певица Барбара Перри 10:55
Метель парализовала работу аэропорта в Норильске 10:55
Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки 10:54
Обнаружены "черные ящики" сгоревшего в Шереметьево самолета 10:53
На службу в полицию ОАЭ заступил очень редкий и дорогой суперкар 10:53
Вячеслав Володин пригласил словацкого коллегу на Парад Победы 10:52
В Калуге при столкновении двух маршруток пострадали семь человек 10:52
Новосибирский "Левша" изобразил воина-освободителя на рисовом зерне 10:46
В Новосибирской области вчетверо увеличились число лесных пожаров 10:37
СК возбудил дело после пожара в жилом доме на Ставрополье 10:26
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае 10:25
Минтруд открыл оперативный штаб для пострадавших в Шереметьево 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 11:01
Рубрика: Происшествия

Минздрав рассказал о пострадавших в результате катастрофы в Шереметьево

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево девять пострадавших находятся в больницах Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы Минздрава России.

Фото: AP
Минтруд открыл оперативный штаб для пострадавших в Шереметьево

Как уточняется, по состоянию на 10 утра, госпитализировано 9 пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево, из которых двое находятся в тяжёлом состоянии и двое средней степени тяжести. Все они находятся в НИИ Вишневского Минздрава России. Еще четверо пациентов госпитализированы в НИИ Склифосовского, среди которых один в тяжелом, трое - в состоянии средней тяжести.

Как стало известно, министр здравоохранения России Вероника Скворцова планирует лично навестить пострадавших в результате авиакатастрофы в больницах.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Правительство Минздрав Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
СК: 41 человек погиб при жесткой посадке самолета в Шереметьево
Минздрав рассказал о пострадавших в результате катастрофы в Шереметьево
США направят авианосную группу "в качестве сигнала" для Ирана
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня