Минздрав рассказал о пострадавших в результате катастрофы в Шереметьево

В результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево девять пострадавших находятся в больницах Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы Минздрава России.

Как уточняется, по состоянию на 10 утра, госпитализировано 9 пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево, из которых двое находятся в тяжёлом состоянии и двое средней степени тяжести. Все они находятся в НИИ Вишневского Минздрава России. Еще четверо пациентов госпитализированы в НИИ Склифосовского, среди которых один в тяжелом, трое - в состоянии средней тяжести.

Как стало известно, министр здравоохранения России Вероника Скворцова планирует лично навестить пострадавших в результате авиакатастрофы в больницах.