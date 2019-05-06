Минздрав: Состояние пострадавших в Шереметьево стабильно

Пострадавшие в лайнере SSJ 100 в Шереметьево пассажиры находятся "в стабильном состоянии разной степени тяжести", сообщили в Минздраве.

"По информации на 21:00, в НИИ Склифосовского находятся 5 пострадавших: один - в тяжелом состоянии, без отрицательной динамики; четыре человека (экипаж) - состояние средней тяжести, переведены в ожоговое отделение, - передает ТАСС сообщение ведомства. - В НИИ Вишневского Минздрава России: два тяжелых, два - в состоянии средней тяжести. Без отрицательной динамики".

Напомним, что 5 мая следовавший рейсом Москва-Мурманск авиалайнер осуществил аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. При посадке загорелся фюзеляж воздушного судна. На момент возгорания на борту самолета находились 78 человек. В их числе - трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.

В результате погиб 41 человек. 26 из них - это жители Мурманской области.