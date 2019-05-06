В Великую Отечественную погибла половина моей семьи. У моих детей из четырех прадедов выжил только один. Это значит, что мы - те, кто продолжает род, - всегда будем испытывать страх. А вдруг начнется? Вдруг опять, с утра или ночью, днем или поздно вечером - но опять. Новостная строка или голос, как колокол: "без объявления войны... атаковали границы".

В 1897 году в современных границах России жили 67,5 миллиона человек. По прогнозу Менделеева, в 2000 году население Российской империи должно было достичь 594 миллионов. Для нынешней России это означало бы больше 310 миллионов человек.

Надо подчинить политику памяти погибших. Ценности каждого ребенка, состоятельности семей

Это могло бы случиться? Случилось бы, если бы не было войн и революций, волн эмиграций и голода? Несмотря на падение рождаемости в XX веке? На эти вопросы нет ответа. В США в 1900 году жили 76 миллионов человек, в 2000 году - 281 миллион. В 3,7 раза больше. Да, конечно, не только рождения, но еще и иммиграция. А в Бразилии? Глобальные инвесторы уже 20 лет считают Россию северной сестрой Бразилии. В 1900 году там обитали 17,4 миллиона человек, а в 2000-м - 174 миллиона. Ровно в 10 раз больше.

Что же имеем сегодня? У нас в стране живут 146 - 147 миллионов человек. В два с лишним раза меньше, чем ждал Менделеев. Господи, хотя бы на 50-70 миллионов больше! Было бы ярче жить - и гораздо легче удерживать территорию, не терять центральную и северо-западную Россию (там человеческое опустынивание), сохранять живыми малые и средние поселения. И расти, быть крупнее в имуществе семей, в глобальных активах.

Нас меньше потому, что мы - выжившие, дети выживших. Пепел войны стучит в российское сердце. Война - табу для нашего сознания, чтобы не осмелиться вслух сказать: "Война может быть". Чтобы не накликать. Россия - по смыслу, по крови антивоенная страна, столько порезов в живой ткани народа.

Ведь всё шло по нарастающей. Потери в российских войнах XVIII века - более 0,5 миллиона убитыми и ранеными. В 1800 - 1913 годах убито 0,3 миллиона. Потери в Первую мировую войну, по разным данным, от 1,45 до 3,3 миллиона человек. В гражданскую войну 1918 - 1922 годов только в Красной Армии - 0,9 миллиона погибших. Если же брать общие потери в военных действиях, в голоде, эпидемиях, терроре и эмиграции, то они - есть такие расчеты - дошли в гражданскую войну до 10,5 миллиона человек.

Дальше - не тишина, а репрессии, голод 1930 - 1940-х, раскулачивания, депортации. Потери - до 4 - 6 миллионов человек. Страшный удар Великой Отечественной войны - не менее 26,6 миллиона только по официальным данным. И, наконец, 1990-е годы, великие потрясения. C 1991 по 2001 гг. население России сократилось на 2 миллиона человек.

Все это - прямые потери, не считая нерожденных. Мы, действительно, выжившие, дети выживших. Если бы не случилось войн, революций и репрессий, то мы бы просто не появились на свет.

Была бы другая история, и были бы другие люди. И их было бы гораздо больше. Мы живем за них. Мы - великая ценность, те, кто появились вопреки всему. Но только кажется, что нас много. На самом деле нас мало, и может стать еще меньше. Рождаемость сегодня в России - на грани.

Есть так называемый "суммарный коэффициент рождаемости" - число детей на одну женщину. В России в 2017 году он был равен 1,62, говорят данные Росстата. Это 165 - 167-е места в мире. В начале 1960-х годов он был равен 2,54, в тяжелейшие 1990-е годы упал до 1,19. Приподнялся после тучных лет до 1,75 (данные за 2014 год). И вновь - вниз.

Чтобы удержать население России, он должен быть не ниже 2 детей на одну женщину. Не меньше 2 детей в среднем на одну семью! Демографические прогнозы Росстата до 2035 года пока только об одном - число людей в России может сохраниться только за счет миграции. Не "естественный прирост", а убыль.

ООН обещает России в 2050 году 133 миллиона человек, в 2100 году - 124 миллиона человек.

Это значит только одно - великую ценность каждой жизни ради ее самой и ради народа в целом. Хрупкость общества. Его высочайшую чувствительность к любым рискам военного конфликта.

Вот что писал Менделеев в 1906 году: "Для меня высшая или важнейшая и гуманнейшая цель всякой "политики" яснее, проще и осязательнее всего выражается в выработке условий для размножения людского". Точнее не скажешь.

Есть вещи, от которых пробирает дрожь. Вот сайт "Захарьевского сельского поселения" в Смоленской области. В него входят: деревня Большое Захарьевское - 23 жителя, деревни Береговая, Буда, Высокое, Пустошка, Селибка, хутор Архангельский - везде 0 жителей, деревня Вергово - 2 жителя, деревня Жули - 9 жителей, деревня Заборье - 3 жителя, деревня Красные Поделы - 13 жителей, деревня Любогощь - 5 жителей, деревня Малое Захарьевское - 1 житель, деревня Щекино - 3 жителя. Население примерно на треть ниже, чем в 2007 году: 59 живых на 14 деревень.

По прогнозу Менделеева, в 2000 году население России должно было достичь 594 миллионов

Еще там протекают реки со смоляными именами: река Угра, река Невести. До Смоленска - 285 километров, ему больше тысячи лет. Сердцевина Земли русской. Сайт у Захарьевского сельского поселения в интернете есть, работает прекрасно, а вот дорог с твердым покрытием, увы, нет.

Как снова заполнить эту землю? Ну как? Самое первое - говоря о будущем, никогда и никому не говорить "война" как то, что может быть близким, неизбежным. Тем, что не страшно. Не укоренять это в общественном сознании.

И второе - подчинить любую политику в России памяти погибших. Это значит - интересам роста населения, состоятельности семей, великой ценности каждого ребенка. За каждого человека в России, нового и старого - драться.