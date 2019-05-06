Многодетные получат по 450 тысяч рублей для компенсации по ипотеке

Как напомнил журналистам глава нижней палаты парламента РФ, глава государства ранее поставил соответствующую задачу в своем Послании Федеральному Собранию.
- С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, - заявил Владимир Путин.
Необходимые для реализации поручения средства уже есть, заверил Володин.
- Важно, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года, - подчеркнул он. - Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий и последующий ребенок.
Документ будет приоритетом для нижней палаты. Совет ГД рассмотрит его на ближайшем заседании Совета 13 мая.
Инициативу поддержали депутаты от разных политических фракций.