Многодетные получат по 450 тысяч рублей для компенсации по ипотеке

Российские семьи смогут получить по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки при рождении третьего или последующих детей. Законопроект об этом внесли спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

Как напомнил журналистам глава нижней палаты парламента РФ, глава государства ранее поставил соответствующую задачу в своем Послании Федеральному Собранию.

- С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, - заявил Владимир Путин.

Необходимые для реализации поручения средства уже есть, заверил Володин.

- Важно, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года, - подчеркнул он. - Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий и последующий ребенок.

Документ будет приоритетом для нижней палаты. Совет ГД рассмотрит его на ближайшем заседании Совета 13 мая.

Инициативу поддержали депутаты от разных политических фракций.