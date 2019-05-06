Писательница из Лондона нашла настоящую могилу Человека-Слона

Джо Вигор-Мунговин, написавшая биографию Джозефа Меррика, смогла найти его могилу спустя 130 лет после захоронения, пишет британская The Telegraph.

У Меррика, более известного в мире как Человек-Слон, было редчайшее генетическое заболевание - синдром Протея, при котором у пациентов начинается неконтролируемый рост тканей. "Самый уродливый человек мира", как называли его современники, был похоронен в 1980 году, однако до сегодняшнего дня никто не мог найти его могилу.

Как пишут исследователи, к концу жизни голова Меррика достигала 36 дюймов. Все его тело было покрыто страшными наростами, а сам он выглядел скорее как демон из преисподней. Считалось, что причиной уродства стал стресс его беременной матери, которая едва не погибла от бивней разъяренного слона. Поэтому, собственно, он и получил такое необычное прозвище. Хотя сегодня ученые уверены, что дело было только в генетической мутации.

Почти всю свою недолгую жизнь Человек-Слон выступал на цирковых представлениях и подвергался жестокому обращению со стороны организаторов. После смерти в 1890 году его скелет был помещен в Королевской лондонской больнице, однако мягкие ткани были захоронены непонятно где. И тогда биограф Меррика решила разыскать останки.

Она сразу подумала, что тело без костей должно быть похоронено в том же месте, что и жертвы Джека-Потрошителя, поскольку они погибли в той же местности. Писательница проанализировала записи кладбища лондонского Сити и крематории возле леса Эппинг, где похоронены две жертвы.

Дата смерти была известна лишь приблизительно, однако уже на второй странице списка она нашла имя Джозефа Меррика. Таким образом, подтвердилась версия, что он был похоронен на кладбище Лондонского Сити. Выяснилась и точная дата - 24 апреля 1890 года, спустя 13 дней после смерти. В официальных документах указывается, что ему было 27 лет, однако это ошибка, выяснила Вигор-Мунговин. К этому времени ему исполнилось 28.

Современники называли Меррика "самым отвратительным представителем рода человеческого". Тем не менее, он был очень известен не только в Британии, но и далеко за ее пределами, писал стихи и прозу, встречался со многими известными людьми и в какой-то степени стал светским человеком. Несмотря на непростую жизнь, он отличался веселым добрым нравом и очень любил людей. После смерти о нем было написано несколько книг, а в 1980 году состоялась премьера кинофильма Дэвида Линча "Человек-слон", номинированного на премию "Оскар" в нескольких категориях.

А еще после розыска могилы Человека-Слона местные власти решили установить на ней мемориальную табличку.