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06.05.2019 16:00
Рубрика: Общество

Писательница из Лондона нашла настоящую могилу Человека-Слона

Текст: Александр Гавриленко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Джо Вигор-Мунговин, написавшая биографию Джозефа Меррика, смогла найти его могилу спустя 130 лет после захоронения, пишет британская The Telegraph.

У Меррика, более известного в мире как Человек-Слон, было редчайшее генетическое заболевание - синдром Протея, при котором у пациентов начинается неконтролируемый рост тканей. "Самый уродливый человек мира", как называли его современники, был похоронен в 1980 году, однако до сегодняшнего дня никто не мог найти его могилу.

Фото: sciencemag.org
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Как пишут исследователи, к концу жизни голова Меррика достигала 36 дюймов. Все его тело было покрыто страшными наростами, а сам он выглядел скорее как демон из преисподней. Считалось, что причиной уродства стал стресс его беременной матери, которая едва не погибла от бивней разъяренного слона. Поэтому, собственно, он и получил такое необычное прозвище. Хотя сегодня ученые уверены, что дело было только в генетической мутации.

Почти всю свою недолгую жизнь Человек-Слон выступал на цирковых представлениях и подвергался жестокому обращению со стороны организаторов. После смерти в 1890 году его скелет был помещен в Королевской лондонской больнице, однако мягкие ткани были захоронены непонятно где. И тогда биограф Меррика решила разыскать останки.

Она сразу подумала, что тело без костей должно быть похоронено в том же месте, что и жертвы Джека-Потрошителя, поскольку они погибли в той же местности. Писательница проанализировала записи кладбища лондонского Сити и крематории возле леса Эппинг, где похоронены две жертвы.

Фото: Xinhua News Agency
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Дата смерти была известна лишь приблизительно, однако уже на второй странице списка она нашла имя Джозефа Меррика. Таким образом, подтвердилась версия, что он был похоронен на кладбище Лондонского Сити. Выяснилась и точная дата - 24 апреля 1890 года, спустя 13 дней после смерти. В официальных документах указывается, что ему было 27 лет, однако это ошибка, выяснила Вигор-Мунговин. К этому времени ему исполнилось 28.

Современники называли Меррика "самым отвратительным представителем рода человеческого". Тем не менее, он был очень известен не только в Британии, но и далеко за ее пределами, писал стихи и прозу, встречался со многими известными людьми и в какой-то степени стал светским человеком. Несмотря на непростую жизнь, он отличался веселым добрым нравом и очень любил людей. После смерти о нем было написано несколько книг, а в 1980 году состоялась премьера кинофильма Дэвида Линча "Человек-слон", номинированного на премию "Оскар" в нескольких категориях.

А еще после розыска могилы Человека-Слона местные власти решили установить на ней мемориальную табличку.

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