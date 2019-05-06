Московские школьники напишут сочинение про хип-хоп

Новости

Под Петербургом заметили утку из Красной книги 17:40
Турция недовольна ажиотажем вокруг покупки Анкарой С-400 17:36
Одна из жертв Вайнштейна госпитализирована после попытки суицида 17:35
Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика 17:31
ООН: К 2050 году с Земли исчезнет до миллиона видов животных 17:30
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года 17:29
Корвет "Гремящий" вышел на заводские испытания в Финский залив 17:27
В Госдуме оценили идею "обезлюдить Донбасс" 17:25
У загадочных гигантских каменных голов нашли магнитную аномалию 17:24
Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России 17:17
Медики рассказали, как на даче уберечь суставы от нагрузки 17:16
На Ставрополье число пострадавших при пожаре возросло до 17 17:14
Названы лучшие и худшие автомобильные мультимедиа 17:13
На Кубани возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими 17:08
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве 17:00
60 россиян отправятся на службу в поисковый батальон в Ленобласти 16:58
В Пензе пожаловались на соцработника, бросившего подарок ветерану 16:47
Вышел трейлер предпоследней серии "Игры престолов" 16:42
Сбербанк спишет задолженность по кредитам пострадавшим в Шереметьево 16:40
РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков 16:30
СМИ: Арендованный у "Спартака" Тигиев покинет минское "Динамо" 16:26
В Ростове эвакуировали посетителей торгового центра 16:24
Легендарный завод ЗАЗ уходит в историю. По частям 16:23
Американский инвестор Майкл Калви остается под домашним арестом 16:13
ФСБ запустила опрос граждан о борьбе с коррупцией в РФ 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 16:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московские школьники напишут сочинение про хип-хоп

Текст: Ксения Колесникова
19 мая в Российской государственной библиотеке пройдет необычный открытый урок литературы. Московские школьники и студенты смогут послушать лекцию про хип-хоп, написать сочинение про этот музыкальный жанр и затем посетить рэп-концерт, где выступят GONE.Fludd и Flipper Floyd.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в стенах библиотеки подобное мероприятие пройдет впервые. Чтобы принять в нем участие, ребятам нужно будет зарегистрироваться на сайте Livelib.ru.

Фото: iStock
Перевестись из одного вуза в другой станет проще

- 19 мая школьники и студенты придут в самый большой читальный зал в Европе на лекцию о рэпе, его месте в культурном пространстве. В свободной форме они напишут сочинение. Тема - "Как хип-хоп повлиял на мою жизнь?", - говорится в сообщении издательской группы "Эксмо-АСТ". - Сочинения будут проверять эксперты портала "Грамота.ру". А авторы лучших работ получат призы.

Кстати, несмотря на то, что в стенах РГБ пройдет не просто концерт, а рэп-концерт, правила библиотеки сохранятся. Танцпола не будет, но зато ребята смогут услышать своих кумиров в необычном антураже.

Справка "РГ"

Хип-хоп - музыкальный жанр с большим количеством направлений. Часто термины "хип-хоп" и "рэп" используются как синонимы. Но это не совсем так. Рэп - речитативное исполнение стихов под ритмическую музыку. К этому приему могут прибегать не только хип-хоп-исполнители.

Общество Образование Культура Музыка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
МАК приступил к расшифровке самописца разбившегося самолета
В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана
СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета
Диспансеризацию теперь можно проходить каждый год