Московские школьники напишут сочинение про хип-хоп

19 мая в Российской государственной библиотеке пройдет необычный открытый урок литературы. Московские школьники и студенты смогут послушать лекцию про хип-хоп, написать сочинение про этот музыкальный жанр и затем посетить рэп-концерт, где выступят GONE.Fludd и Flipper Floyd.

Как сообщает РИА Новости, в стенах библиотеки подобное мероприятие пройдет впервые. Чтобы принять в нем участие, ребятам нужно будет зарегистрироваться на сайте Livelib.ru.

- 19 мая школьники и студенты придут в самый большой читальный зал в Европе на лекцию о рэпе, его месте в культурном пространстве. В свободной форме они напишут сочинение. Тема - "Как хип-хоп повлиял на мою жизнь?", - говорится в сообщении издательской группы "Эксмо-АСТ". - Сочинения будут проверять эксперты портала "Грамота.ру". А авторы лучших работ получат призы.

Кстати, несмотря на то, что в стенах РГБ пройдет не просто концерт, а рэп-концерт, правила библиотеки сохранятся. Танцпола не будет, но зато ребята смогут услышать своих кумиров в необычном антураже.

Справка "РГ"

Хип-хоп - музыкальный жанр с большим количеством направлений. Часто термины "хип-хоп" и "рэп" используются как синонимы. Но это не совсем так. Рэп - речитативное исполнение стихов под ритмическую музыку. К этому приему могут прибегать не только хип-хоп-исполнители.