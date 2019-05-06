На Украине в реку упал грузовик с туристами-сплавщиками

Как минимум три человека погибли на Украине в результате падения с обрыва в реку Черный Черемош грузовика, перевозившего туристов-сплавщиков из Беларуси. Как отмечают местные СМИ, автомобиль сорвался с 40-метровой высоты.

По данным Государственной службы по ЧС Украины, в машине находились 23 человека, 19 из них были спасены, судьба еще одного на данный момент остается неизвестной.

К поисково-спасательным работам привлечены более 40 человек и около десятка единиц техники.

Стоит отметить, что Черный Черемош и другие реки Восточных Карпат очень популярны среди сплавщиков.