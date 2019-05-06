На военном параде в Болгарии использовалась советская техника

В центре Софии состоялся военный парад в честь дня Георгия Победоносца - Дня храбрости и Болгарской армии. Основную часть техники представляли модели советских и российских образцов.

В ходе торжественного мероприятия под сопровождение духового оркестра в воздухе выполнила несколько фигур пилотажа авиация, в частности вертолеты Ми-24 и истребители МиГ-29. Советская сухопутная техника на параде была представлена самоходной реактивной системой залпового огня БМ-21 "Град" - наследником легендарной "Катюши", танками Т-72, гаубицами "Гвоздика" и Д-20, БМП-23, минометной установкой "Тунджа", автоматизированным зенитно-ракетным комплексом "Оса", а также бронетранспортерами БТР-60 ПБ. На параде присутствовали руководители страны и известные политики, в том числе президент Болгарии Румен Радев и премьер-министр Бойко Борисов.

"В последние десятилетия наша армия выдержала много экспериментов, нехватку средств, сокращения, политическое высокомерие, но она всегда от этого оправлялась, потому что люди в погонах осознают важность своей миссии", - подчеркнул глава республики в своем обращении к военнослужащим.